Akrylové nechty si zvládnete dať dole aj doma: Odborníci radia, ako to spraviť bezpečne a bez bolesti

Domáca manikúra vie byť fajn spôsob, ako si dopriať chvíľku pre seba, no pri akrylových nechtoch to ani zďaleka nie je taká hračka. Správny postup je kľúčový, ak chcete predísť poškodeniu nechtov, a zároveň si ušetriť zbytočný stres.
Podľa magazínu Women’s Health mnohí z nás veľmi dobre vedia, že pokusy o domácu manikúru nie sú vždy také jednoduché, ako sa môže zdať. Ak ste si už niekedy skúšali urobiť nechty sami, určite poznáte, že hoci to môže z dlhodobého hľadiska ušetriť peniaze, zaberie to neraz dvakrát viac času než rýchla návšteva salónu. Odstraňovanie akrylových nechtov pritom býva ešte o čosi náročnejšie, najmä ak s nimi nemáte veľa skúseností alebo nosíte zdobenia, ktoré si vyžadujú precíznejší prístup. Odborníci síce často odporúčajú zveriť tento krok profesionálom, no pri správnom postupe ho zvládnete aj doma, bezpečne a bez poškodenia nechtov.
Aké nástroje budete potrebovať
Domáca príprava začína tým správnym vybavením. Základ tvorí pilník, klieštiky na nechty, acetónový odlakovač, vatové tampóny, alobal, miska a zatláčadlo na kožičku.
Podľa Sarah Bacchus môže proces urýchliť aj elektrická brúska, leštička, olej na kožičku či spevňovač nechtov. Množstvo pomôcok sa často nachádza aj v domácnosti a ostatné sa dajú jednoducho dokúpiť v drogérii či obchode s kozmetikou.
