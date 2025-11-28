Exkluzívne: Interez získal doteraz nezverejnené listy od sériového vraha Ondreja Riga, jeho slová mrazia aj po rokoch

Ondrej Rigo. Meno, ktoré sa navždy zapísalo do dejín slovenskej kriminalistiky ako synonymum zla. Deväťnásobný vrah, ktorý v rokoch 1990 až 1992 brutálne zabíjal ženy v Bratislave, Mníchove aj Amsterdame. Vchádzal do bytov, kde jeho obete spali, napadol ich v posteli, zavraždil a na telách vykonával súlož. Po čine odišiel z miesta pokojne, akoby sa nič nestalo. Neskôr sa doma umyl a zbavil stôp po vraždách.
Za jeho zadržaním stál tím kriminalistov, medzi nimi aj Jozef Vachálek – detektív, ktorý sa do prípadu doslova ponoril. Dnes je na dôchodku, no na Ondreja Riga nikdy nezabudol. A ani Rigo nezabudol naňho.
Kto je muž za mrežami a kto ho tam dostal
Ondrej Rigo (1955 – 2022) bol najznámejší slovenský sériový vrah. V rokoch 1990 až 1992 brutálne zavraždil deväť ľudí v Bratislave, Mníchove a Amsterdame. Na miestach činu zanechával desivé stopy a chladnokrvne odchádzal, akoby sa nič nestalo. Za svoje činy bol odsúdený na doživotie a zomrel v Leopoldove v roku 2022, bez jediného priznania viny.
Jozef Vachálek je bývalý kriminalista, ktorý počas troch desaťročí pôsobenia v polícii riešil najťažšie prípady deväťdesiatych rokov. Práve on sa stal jednou z kľúčových postáv pri odhalení a usvedčení Ondreja Riga. Jeho skúsenosti, pohľad do zákulisia vyšetrovania aj osobné spomienky tvoria základ knihy Príbeh detektíva: Hon na sériového vraha Ondreja Riga.
Listy z Leopoldova
Roky po tom, čo Rigo skončil za mrežami, sa medzi nimi začala zvláštna korešpondencia. Vachálek mu napísal – sprostredkovával totiž kontakt pre novinárku Barboru Hatrákovú z magazínu Šarm, ktorá chcela s Rigom urobiť rozhovor. Vachálek sa rozhodol listom overiť, či by bol Rigo ochotný prijať návštevu. Nepočítal však s tým, že vrah naozaj odpíše.
Jedného dňa v jeho schránke pristála obálka s pečiatkou 920 41 Leopoldov. Odosielateľ: Ondrej Rigo.
Vážený pán Jožo, váš krátky list som dostal, ktorý ma veľmi potešil.
Týmito slovami začínal prvý list Ondreja Riga z Leopoldova. Písmo kostrbaté, miestami ťažko čitateľné. Text pôsobil priateľsky, až znepokojivo zdvorilo. Rigo sa ospravedlňoval, že mu nemôže odpísať hneď – vraj mu chýba papier. Neskôr pridal aj kresbu: vlastnoručne načmáranú kyticu kvetov. List zakončil vetou: „Majte sa pekne.“
Muž, ktorý chladnokrvne zabil deväť ľudí, praje všetko dobré detektívovi, ktorý ho poslal za mreže. Znie to absurdne, no presne takto sa to stalo.
Zo štyroch zachovaných listov sa dá vyčítať viac, než by sa mohlo zdať. Rigo píše s pokojom, akoby žil v inom svete. Nepôsobí ako manipulátor ani ako kajúcnik, skôr ako človek, ktorý si vytvoril vlastnú realitu, v ktorej bol „pán Jožo“ niekto, s kým sa dá hovoriť o bežných veciach.
Na úvod vás pozdravujem a zároveň vám k narodeninám želám všetko najlepšie.
V druhom liste z Leopoldova dostal Vachálek bezstarostný pozdrav k narodeninám. Od sériového vraha, ktorý nikdy neprejavil ľútosť.
Mrazivé ticho medzi riadkami
Vachálek všetky listy uchováva dodnes. Nie ako trofej, ale ako memento. Ako dôkaz, že zlo sa niekedy neprejavuje krikom, ale tichom a pokojom v hlase. A že aj po rokoch dokáže vrah nájsť spôsob, ako sa vrátiť – hoci len v obálke s poštovou známkou.
„Keď som otvoril prvý list, cítil som zvláštny chlad,“ priznáva bývalý kriminalista v knihe Príbeh detektíva. Na jednej strane bol obyčajný papier a pero, na druhej deväť ľudských životov.
Zvláštne rozhovory, ktoré nikdy nemali vzniknúť
Listy vraha Ondreja Riga dnes vyvolávajú otázky: Prečo na list odpísal? Prečo sa rozhodol pokračovať v korešpondencii s človekom, ktorý ho dostal za mreže? Bol to pokus o vykúpenie, potreba pozornosti alebo len zvláštny spôsob, ako si udržať kontakt s minulosťou?
Možno všetko, možno nič z toho. Rigo zomrel v roku 2022 vo veku 66 rokov ako väzeň bez priznania viny. Jozef Vachálek sa o jeho smrti dozvedel z médií. „Dostal som otázku, aké mám pocity z jeho smrti. Musím povedať, že som k nemu nikdy nepociťoval žiadnu ľútosť, správu som prijal bez emócií – ako fakt. Ondrej Rigo bol beštiálny vrah a svoje konanie nikdy neoľutoval, hoci k tomu mal počas vyšetrovania a aj počas výkonu trestu viacero príležitostí,“ spomína Vachálek.
Žiadny súcit, len chladné konštatovanie pravdy. Zlo sa nestratilo s jeho smrťou – zostalo zapísané v pamäti tých, ktorí ho spoznali zblízka.
Kniha, ktorá odhaľuje temnú stránku 90. rokov
Príbeh detektíva: Hon na sériového vraha Ondreja Riga je nová kniha novinára Pavla Knapka, napísaná na základe rozprávania a spomienok bývalého kriminalistu Jozefa Vachálka. Spája novinársku precíznosť s autentickým pohľadom muža, ktorý prežil najznámejšie prípady slovenskej kriminalistiky. Na jej stránkach ožíva nielen Rigov prípad, ale aj celé pozadie 90. rokov – divoké obdobie, keď sa Slovensko menilo, no zločin zostal rovnako temný.
Autori otvárajú zákulisie vyšetrovania, prezrádzajú doteraz nezverejnené detaily a ukazujú, čo všetko stojí za tým, keď sa kriminalista pozrie zlu priamo do očí. Kapitola Listy od vraha patrí k tým najintímnejším – zachytáva zvláštny dialóg medzi vrahom a detektívom, ktorý sa nikdy nemal odohrať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Viac ako len kriminálny prípad
Knižná novinka Príbeh detektíva z dielne INTEREZ MEDIA nie je len svedectvom o jednom vrahovi. Je to aj príbeh o psychike, o hranici medzi službou a ľudskosťou, o tom, čo v človeku zostane, keď sa stretne s temnotou. A tiež o tom, že aj ticho môže byť tou najmrazivejšou spoveďou.
Knihu Príbeh detektíva nájdete v každom dobrom kníhkupectve:
Nahlásiť chybu v článku