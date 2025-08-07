Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu

Foto: Instagram (mamulashvili_m), TASR (Jaroslav Novák)

Monika Šuchová
Bezpečnostná politika
Podľa politológa Tomáša Koziaka v tomto momente môžeme povedať, že premiér Robert Fico v januári šíril poplašnú správu.

Ešte na začiatku roka mal mať zakázaný vstup na územie Slovenska a do schengenského priestoru, o niekoľko mesiacov sa však prechádzal pred Úradom vlády SR. Mamuka Mamulašvili podľa predsedu vlády Roberta Fica spoločne s ďalšími plánoval ozbrojený prevrat v krajine. On to odmieta, bezpečnostné zložky aj ministerstvo vnútra sa priamej odpovedi na otázku, ako sa sem opäť dostal človek, ktorý má predstavovať nebezpečenstvo, a čo s tým urobili, vyhýbajú.

„Pravda je taká, že som nikdy neplánoval žiadny prevrat ani na Slovensku, ani v žiadnej inej krajine. Lož, ktorú šíril predseda vlády, sa úplne rozpadla vo chvíli, keď ma ani nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu do krajiny,“ povedal pre interez Gruzínec Mamuka Mamulašvili.

To samo osebe podľa neho dokazuje, že slovenskí predstavitelia nemajú žiadne skutočné dôkazy, ktorými by mohli podporiť tvrdenia, ktoré sa snažili predložiť verejnosti.

Premiér sa snaží zakryť problémy

Podľa politológa Tomáša Koziaka je prípad „Gruzínec“ tým istým, čo už sme tu niekoľkokrát mali. „Dlažobné kocky, Ukrajinec, utečenecké vlny, hrozba atentátu… Toto sú metódy, ktoré Fico využíva. Vzbudzovanie strachu je jeho najdôležitejšia politická metóda, ktorá je veľmi nebezpečná. Vzbudzuje nervozitu v spoločnosti,“ vysvetlil pre interez.

