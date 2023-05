Európsky dovolenkový klenot ponúka viac, než len hotelové rezorty: Cesta trvá 90 minút, denne tam neminiete viac ako 64 eur

Nádherné pláže, očarujúca história, mestá dýchajúce nočným životom či strediská, v ktorých zažijete lyžovačku na svetovej úrovni. Všetky tieto faktory spája jedna európska krajina, na ktorú stále niektorí ľudia pozerajú cez prsty. Navyše, do Bulharska sa v dnešnej dobe dostanete za pár desiatok eur a cesta netrvá ani 2 hodiny.

Nedávno sme si v sérii článkov o málo objavených, no veľmi potenciálnych dovolenkových rajoch predstavili charizmatické Gruzínsko. Podobný status má aj ďalšia krajina, konkrétne Bulharsko, ktoré sa inak nazýva aj ako Ríša ruží.

Bulharsko leží na Balkánskom poloostrove, pričom tvorí takmer štvrtinu jeho celej rozlohy (22 %). Geograficky sa Bulharská republika rozprestiera na veľmi dôležitom území, ktoré spája európsky región spolu s Čiernym morom a teda aj s Áziou. Z historického okienka nemožno zabudnúť na fun fact, že územie dnešného Bulharska bolo jedným z prvých na európskom kontinente, kde sa usadili prví obyvatelia, píše sa na stránke OSN.

Bulharsko susedí s Rumunskom, Gréckom, Severným Macedónskom, Srbskom a Tureckom, pričom jeho východnú hranicu tvorí vyše 400 kilometrov dlhý pobrežný pás. Prístup k moru spoločne s horami vo vnútrozemí robí z Bulharska krajinu so širokou ponukou turizmu takmer po celý rok, keďže napríklad aj v novembri sa priemerná teplota v štáte pohybuje na úrovni okolo 15 stupňov Celzia.

Aj klíma na území Bulharska dopomáha k tomu, že na tamojších svahoch a poliach sa vo veľkom darí ružiam, čo štátu prischlo aj v rámci prezývky „Ríša ruží“.

Očarujúce vnútrozemie

Do Bulharska smeruje väčšina dovolenkárov s jasným cieľom, a síce, užiť si slnečné pláže a more na východnom pobreží pri Čiernom mori. Nenechajte sa však oklamať dojmom, že Bulharsko ponúka v rámci turizmu len prímorské oblasti.

Väčšina medzinárodných letov a odporúčaní na cestovanie do Bulharska sa spája primárne so Sofiou. Hlavné mesto má podľa Worldpopulationreview v roku 2023 približne 1,3 milióna obyvateľov. Bulharská metropola sa nachádza na samom západe krajiny, priamo pod horami.

Turistov môže očariť striedajúca sa vlna komunistických a náboženských budov, ktorých je v centre a blízkej periférii množstvo. Kto teda obľubuje východnú architektúru a chrámy s pozlátenými strechami a výkladmi, niekoľkodňová návšteva Sofie vás určite nesklame.

Zážitok pre mestských aj horských turistov

Ďalším veľkým lákadlom je mestečko Veliko Tarnovo. Oblasť prezývaná aj ako „legenda cárov“ leží v severostrednom Bulharsku a aj keď nepatrí k najznámejším turistickým destináciám, jej návštevu oľutuje len veľmi málo turistov. Tarnovo je doslova obsypané domami s tehlovými strechami, úzkymi ulicami a cítiť v ňom silnú obchodnú históriu Bulharska.

Druhé najväčšie mesto v Bulharsku, ktoré síce nemá more, no tok rieky Marica a obkolesenie hôr z neho robia veľmi pútavé miesto, v ktorom sa počas návštevy Bulharska určite oplatí zastaviť. Značné pozostatky rímskej architektúry aj kultúry, kostoly, ale aj hradby a uličky ako v Game of Thrones. Plovdiv jednoducho vie zaujať široké spektrum návštevníkov, píše The Crazytourist.

Čo sa pri tomto meste nedá nespomenúť, je bohatý a rozmanitý nočný život, ktorý si v Plovdive roky pochvaľujú domáci aj turisti.

Pre milovníkov turistiky, hôr a prírody ponúka Bulharsko viacero alternatív, z ktorých vyčnieva národný park Pirin. Na samom juhozápade krajiny sa v horskom masíve rozprestierajú krásne hory a lesy, ktoré sú zároveň súčasťou svetového dedičstva UNESCO a veľmi pravdepodobne sa zapáčia každému nadšencovi týchto aktivít.

Oddych pri mori

Aj keď je vnútrozemie skutočne krásne, more a Bulharsko proste idú k sebe. A keď sa povie bulharské more, väčšina si predstaví mesto Varna. Kedysi kľúčový prístav pre obchodovanie medzi Európou a Áziou cez Čierne more, dnes nemenej dôležitý hospodársky uzol, ktorý zároveň ponúka unikátnu architektúru a prostredie pre pohodlných aj akčných dovolenkárov.

Vo Varne si užijete príjemné počasie počas celej sezóny – už od apríla tam je 16 stupňov Celzia a letné poveternostné podmienky pretrvávajú do konca októbra, kedy tam je stále okolo 20 stupňov Celzia. Nehovoriac o letných mesiacoch, vtedy sa teplota drží okolo hranice 30 stupňov Celzia.

Dovolenkový raj, modernejšia architektúra, aktívny nočný život a krásne piesočnaté pláže, to všetko predstavuje Burgas, ktorý je často opisovaný ako dovolenková brána do Bulharska, pretože práve tam smeruje väčšina dovolenkových letov z celej Európy, aj z okolitých štátov. Pri téme pobrežných destinácii v Bulharsku nemožno obísť starobylé mesto Nesebar, ktoré je okrem iného aj súčasťou dedičstva UNESCO.

V Bulharsku fičia vo veľkom letoviská, v ktorých sa nachádzajú desiatky luxusných rezortov, ktoré splnia všetky sny aj tomu najnáročnejšiemu dovolenkárovi. Pre slovenských turistov sú najznámejšie hlavne Primorsko, Sozopol či Sunny beach.

Lyžovanie