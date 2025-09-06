Zabudnite na americký Pentagón: Donald Trump ho premenoval. Ak by sa to stalo skôr, mohli vyhrať každú vojnu, tvrdí

Pentagón Ilustračné foto: Flickr.com/RudiRiet

Zuzana Veslíková
Trump nemôže formálne zmeniť názov Pentagónu bez súhlasu Kongresu, ale jeho dekrét povoľuje používať nové označenie ako „sekundárny názov“.

Americký prezident Donald Trump v piatok podpísal dekrét, ktorým premenoval ministerstvo obrany na ministerstvo vojny. Uviedol pritom, že tým do sveta vyslal „posolstvo víťazstva“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Je to oveľa vhodnejší názov vzhľadom na to, v akom stave sa svet práve nachádza,“ povedal Trump novinárom v Oválnej pracovni po boku šéfa Pentagónu Peta Hegsetha, ktorý sa odteraz môže volať „minister vojny“.

Foto: SITA/AP

Ak by sa ministerstvo volalo inak, mohli vyhrať každú vojnu

Americký prezident dokonca vyhlásil, že za neúspechy americkej armády od jej víťazstiev v prvej a druhej svetovej vojne môže rozhodnutie nazvať ju ministerstvom obrany, ktoré bolo prijaté v roku 1949. „Mohli sme vyhrať každú vojnu, ale rozhodli sme sa byť veľmi politicky korektní či poznačení woke ideológiou,“ povedal Trump.

Minister obrany Hegseth, ktorý bude viesť reorganizáciu tohto rozsiahleho ministerstva, povedal, že táto zmena „nie je len o premenovaní, ale aj o obnovení étosu bojovníka“.

Premenovanie je súčasťou širšej Trumpovej snahy ukázať silu doma i v zahraničí počas jeho druhého funkčného obdobia v rámci politiky urobiť Ameriku znovu veľkou.

Trump sa od nástupu do druhého funkčného obdobia snaží prezentovať ako mierotvorca a viaceré krajiny ho už nominovali na Nobelovu cenu za mier. Často tiež pripomína, že od návratu do Bieleho domu už ukončili sedem vojen.

Trumpova vláda sa často odvoláva na princíp presadzovania „mieru prostredníctvom sily“, ktorá bola uplatnená napríklad v júni, keď USA zaútočili na iránske jadrové zariadenia na podporu svojho blízkeho spojenca Izraela.

Ministerstvo vojny USA existovalo od roku 1789 a zmena na ministerstvo obrany sa udiala postupne, počnúc zákonom o národnej bezpečnosti z roku 1947, ktorý spojil pozemné, námorné a vzdušné sily do jednej organizácie. Zmena zákona z roku 1949 oficiálne zaviedla súčasný názov.

