Krajina je na nohách, vláda vyhlásila núdzový stav: V ohrození je vraj národná bezpečnosť člena NATO

Roland Brožkovič
TASR
Návrh na vyhlásenie núdzovej situácie v piatok predložilo litovské ministerstvo vnútra.

Litovská vláda v utorok ráno vyhlásila celoštátny núdzový stav pre obavy z ohrozenia verejnej bezpečnosti spôsobené opakujúcim sa vstupom pašeráckych balónov z Bieloruska do vzdušného priestoru krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

„Núdzový stav je vyhlásený nielen pre narušenia civilnej leteckej prevádzky, ale aj kvôli záujmom národnej bezpečnosti,“ povedal minister vnútra Vladislav Kondratovič na zasadnutí vlády, ktoré bolo vysielané naživo. Vyhlásenie núdzového stavu podľa ministra poskytne väčšiu operačnú slobodu litovskej armáde, ktorá bude môcť konať v koordinácii s políciou alebo aj nezávisle. Ako dlho bude stav v platnosti, zatiaľ nie je jasné.

Pašujú cigarety

Litovská vláda tvrdí, že balóny posielajú cez hranicu bieloruskí pašeráci cigariet. Označuje to za hybridný útok a bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka viní z toho, že proti pašerákom zámerne nezasahuje. K týmto incidentom dochádza opakovane. Letisko vo Vilniuse, ktoré sa nachádza asi 30 kilometrov od bieloruských hraníc, už museli pre prelety balónov dočasne zavrieť viac ako desaťkrát. Naposledy sa tak udialo v sobotu.

Návrh na vyhlásenie núdzovej situácie v piatok predložilo litovské ministerstvo vnútra. Opozícia v parlamente nalieha na ešte ráznejší krok – vyhlásenie výnimočného stavu. Parlament ho môže odhlasovať v prípade, ak je ohrozený ústavný poriadok krajiny.

Bielorusko, ktoré v roku 2022 povolilo využitie svojho územia na ruskú inváziu na Ukrajinu, zodpovednosť za vypúšťanie balónov popiera a obvinilo Litvu z provokácií. Lukašenko však pred časom uviedol, že Bielorusko sa ospravedlní, ak sa preukáže účasť jeho krajiny na incidentoch v Litve.

