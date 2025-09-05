Európa je na pokraji ďalšej vojny, tvrdí hlava jednej z krajín: Brusel by túto situáciu určite nemal podceňovať

Foto: Profimedia / ilustračné, Freepik (vytvorené pomocou AI)

Michaela Olexová
Demonštrácie v Srbsku majú otriasať krajinou už takmer celý rok.

Hlavným predmetom nespokojnosti sú podozrenia na korupciu vo vláde, zanedbávanie infraštruktúry a volanie po predčasných voľbách. Stabilita západného Balkánu je preto čoraz častejšie spochybňovaná a napätie ešte vystupňoval výrok chorvátskeho premiéra Andreja Plenkovića, ktorý varoval pred možnou vojnou. Týmto vyjadrením si však vyslúžil ostrú kritiku srbských politikov.

Andrej Plenković vystúpil na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku spolu so zástupcami Slovinska, Albánska a Čiernej Hory. Venoval sa aj téme srbských protestov a upozornil, že Európska únia musí pri debate o rozširovaní brať do úvahy politickú realitu na Balkáne. Na jeho nedávny výstup upozornil portál TN Nova.

„Na rozširovanie sa musíme pozerať s triezvou mysľou a zohľadniť dynamickú situáciu vo svete. Srbsko čelí veľkým nepokojom a stojí na pokraji občianskej vojny,“ uviedol premiér. Pripomenul aj incident v kosovskej obci Banjska, ktorý si vyžiadal život policajta. Podľa Plenkovića EÚ túto situáciu dlhodobo podceňuje.

„Už dva roky sme sa k tomu nepostavili s dostatočnou vážnosťou. Akoby sa to nikdy nestalo,“ dodal a vyzval Brusel k aktívnejšiemu prístupu.

Belehrad na jeho slová reagoval ostro

Srbskí predstavitelia premiéra obvinili zo snahy poškodiť meno Srbska na medzinárodnej scéne. Prezident Aleksandar Vučić, ktorý sa v tom čase nachádzal na stretnutí v Pekingu s Vladimirom Putinom, označil Plenkovićov výrok pre chorvátske médium Jutarnji za „zlú a zámerne vymyslenú snahu poškodiť srbskú povesť“.

„Ja vždy vyzývam občanov k jednote a súdržnosti. Môj odkaz je: žiadna občianska vojna v Srbsku nebude,“ zdôraznil Vučić. Zároveň odkázal chorvátskemu premiérovi, že Srbsko napreduje rýchlo a bude „stále úspešnejšie“.

„A to napriek oficiálnej aj neoficiálnej snahe Chorvátskej republiky zatiahnuť nás späť do minulosti. My im nikdy nebudeme želať nič podobné.“

K situácii sa vyjadrila aj predsedníčka parlamentu Ana Brnabićová. Na sociálnej sieti X napísala: „Plenković tvrdí, že Srbsko stojí na pokraji občianskej vojny. Chorváti by si nič iné neželali. Ich strategickým cieľom je zbaviť sa prezidenta Aleksandara Vučića a myslia si, že to dosiahnu touto formou. Podobné snahy sú zbytočné.“

