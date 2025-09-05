Európa je na pokraji ďalšej vojny, tvrdí hlava jednej z krajín: Brusel by túto situáciu určite nemal podceňovať

Hlavným predmetom nespokojnosti sú podozrenia na korupciu vo vláde, zanedbávanie infraštruktúry a volanie po predčasných voľbách. Stabilita západného Balkánu je preto čoraz častejšie spochybňovaná a napätie ešte vystupňoval výrok chorvátskeho premiéra Andreja Plenkovića, ktorý varoval pred možnou vojnou. Týmto vyjadrením si však vyslúžil ostrú kritiku srbských politikov.
Andrej Plenković vystúpil na Bledskom strategickom fóre v Slovinsku spolu so zástupcami Slovinska, Albánska a Čiernej Hory. Venoval sa aj téme srbských protestov a upozornil, že Európska únia musí pri debate o rozširovaní brať do úvahy politickú realitu na Balkáne. Na jeho nedávny výstup upozornil portál TN Nova.
At the 20th edition of #BSF2025, the leaders‘ panel „Bled Pledge: A Dream or Reality?“, we discussed key global political and security issues, as well as the situation in the wider neighborhood.
I emphasized the importance of the 🇪🇺 enlargement to the countries of Southeast… pic.twitter.com/EdLnAoN3WX
— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) September 1, 2025
„Na rozširovanie sa musíme pozerať s triezvou mysľou a zohľadniť dynamickú situáciu vo svete. Srbsko čelí veľkým nepokojom a stojí na pokraji občianskej vojny,“ uviedol premiér. Pripomenul aj incident v kosovskej obci Banjska, ktorý si vyžiadal život policajta. Podľa Plenkovića EÚ túto situáciu dlhodobo podceňuje.
„Už dva roky sme sa k tomu nepostavili s dostatočnou vážnosťou. Akoby sa to nikdy nestalo,“ dodal a vyzval Brusel k aktívnejšiemu prístupu.
Belehrad na jeho slová reagoval ostro
Srbskí predstavitelia premiéra obvinili zo snahy poškodiť meno Srbska na medzinárodnej scéne. Prezident Aleksandar Vučić, ktorý sa v tom čase nachádzal na stretnutí v Pekingu s Vladimirom Putinom, označil Plenkovićov výrok pre chorvátske médium Jutarnji za „zlú a zámerne vymyslenú snahu poškodiť srbskú povesť“.
„Ja vždy vyzývam občanov k jednote a súdržnosti. Môj odkaz je: žiadna občianska vojna v Srbsku nebude,“ zdôraznil Vučić. Zároveň odkázal chorvátskemu premiérovi, že Srbsko napreduje rýchlo a bude „stále úspešnejšie“.
„A to napriek oficiálnej aj neoficiálnej snahe Chorvátskej republiky zatiahnuť nás späť do minulosti. My im nikdy nebudeme želať nič podobné.“
Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj – da @avucic ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti. Na žalost nekih, i na veliku sreću Srbije i većine njenih građana,… pic.twitter.com/TAUxIsjCUP
— Ana Brnabic (@anabrnabic) September 1, 2025
K situácii sa vyjadrila aj predsedníčka parlamentu Ana Brnabićová. Na sociálnej sieti X napísala: „Plenković tvrdí, že Srbsko stojí na pokraji občianskej vojny. Chorváti by si nič iné neželali. Ich strategickým cieľom je zbaviť sa prezidenta Aleksandara Vučića a myslia si, že to dosiahnu touto formou. Podobné snahy sú zbytočné.“
