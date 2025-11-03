Elena Podzámska prehovorila o podpore manžela v najťažších chvíľach. Priznala, ako ho prijala dcéra Radka

Aj známe tváre dokážu padnúť až na samé dno a opäť sa postaviť. Herečka Elena Podzámska po boji s alkoholom hľadá nový začiatok, oporu nachádza v rodine aj priateľoch a dnes otvorene hovorí o ceste späť k sebe.
Po rokoch temna sa rozhodla priznať, že potrebovala pomoc, a vďaka liečbe, rodine a láske sa pomaly vracia k životu, ktorý ju napĺňa. Ako uvádza denník Nový Čas, Podzámska sa v minulosti ocitla v ťažkom období, prišla o prácu a sama priznala, že ju trápi aj to, že počas štúdia dcéry jej nedokáže finančne pomáhať. Vyhľadala však odbornú pomoc, čo považuje za zásadný krok k lepším zajtrajškom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Svadba v tichosti a veľká opora
Elena Podzámska sa počas náročných mesiacov mohla oprieť aj o partnera, o ktorom verejnosť dlho netušila. Vo februári sa v tichosti vydala a popri hľadaní nového životného smeru sa snažila zároveň citlivo zladiť vzťahy v rodine, najmä medzi novým manželom a jej dcérou Radkou, ktorá študuje a väčšinu času trávi mimo domova.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Dnes herečka priznáva, že ich vzťah sa vyvíja veľmi pekne. „Ale celkom dobre. Celkom fajn. Oni sa odvtedy videli asi tri alebo štyrikrát, pretože ona je v Bratislave, v Brne, a my zase v Prešove. Takže to musíme ešte všetko naplánovať, ale zatiaľ je to úplne super a ja sa z toho nesmierne teším,“ prezradila herečka o tom, ako jej dcéra prijala nového manžela.
Nahlásiť chybu v článku