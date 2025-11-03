Elena Podzámska prehovorila o podpore manžela v najťažších chvíľach. Priznala, ako ho prijala dcéra Radka

Foto: Instagram (ena_podzamska, tvmarkizaofficial)

Frederika Lyžičiar
Keď stratila všetko, získala to najcennejšie, a to druhú šancu.

Aj známe tváre dokážu padnúť až na samé dno a opäť sa postaviť. Herečka Elena Podzámska po boji s alkoholom hľadá nový začiatok, oporu nachádza v rodine aj priateľoch a dnes otvorene hovorí o ceste späť k sebe.

Po rokoch temna sa rozhodla priznať, že potrebovala pomoc, a vďaka liečbe, rodine a láske sa pomaly vracia k životu, ktorý ju napĺňa. Ako uvádza denník Nový Čas, Podzámska sa v minulosti ocitla v ťažkom období, prišla o prácu a sama priznala, že ju trápi aj to, že počas štúdia dcéry jej nedokáže finančne pomáhať. Vyhľadala však odbornú pomoc, čo považuje za zásadný krok k lepším zajtrajškom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Ena Podzamska (@ena_podzamska)

Svadba v tichosti a veľká opora

Elena Podzámska sa počas náročných mesiacov mohla oprieť aj o partnera, o ktorom verejnosť dlho netušila. Vo februári sa v tichosti vydala a popri hľadaní nového životného smeru sa snažila zároveň citlivo zladiť vzťahy v rodine, najmä medzi novým manželom a jej dcérou Radkou, ktorá študuje a väčšinu času trávi mimo domova.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)


Dnes herečka priznáva, že ich vzťah sa vyvíja veľmi pekne. „Ale celkom dobre. Celkom fajn. Oni sa odvtedy videli asi tri alebo štyrikrát, pretože ona je v Bratislave, v Brne, a my zase v Prešove. Takže to musíme ešte všetko naplánovať, ale zatiaľ je to úplne super a ja sa z toho nesmierne teším,“ prezradila herečka o tom, ako jej dcéra prijala nového manžela.

Ako z rozprávky

