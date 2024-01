Dýchame najškodlivejšiu látku, ktorá znečisťuje vzduch: Situácia sa zhoršuje, na týchto miestach je najkritickejšia

Podľa údajov zverejnených v Štatistickej ročenke zomrelo na Slovensku v roku 2021 celkovo 73 461 dospelých osôb. Z toho 6 306 na ochorenie dýchacej sústavy. Portál iMeteo informuje, že na našom území sa výrazne zhoršuje kvalita ovzdušia a na mnohých miestach dýchame zlý vzduch. Aktuálne je dôvodom vykurovacia sezóna, ale aj počasie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Nekvalitný vzduch

Najkritickejšia situácia je v Plášťovciach v okrese Levice a v Oščadnici v okrese Čadca. Nepriaznivá situácia je ale aj v okolí hlavného mesta, v Banskej Štiavnici, Žiline, alebo dokonca v Bardejove. Naopak, pomerne dobré hodnoty vzduchu namerali v Trnave, Trenčíne, Poprade alebo Komárne.

„Vzduch je znečistený najmä látkou PM 2,5 , čo je zmes častíc suspendovaných vo vzduchu s priemerom nepresahujúcim 2,5 mikrometra. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je to najškodlivejšia látka znečisťujúca ovzdušie pre ľudí,“ píše iMeteo.

Nebezpečná látka sa dostáva do dýchacieho aj obehového systému a v ľudskom tele dokáže zostať dlho. Preto by sa ľudia mali, pokiaľ je to možné, vyvarovať pohybu v exteriéri, najmä počas vykurovacej sezóny. To platí predovšetkým pre chorých, starší ľudí a deti.

Môže za to aj vykurovacia sezóna

Počasie na Slovensku aktuálne ovplyvňuje masa arktického vzduchu, ktorá prináša extrémne mrazivé počasie. Včera ráno teplota klesla skoro až na -23 °C.

„Takýto mrazivý charakter počasia bez zrážok bude prevládať aj ďalšie dni. Studený vzduch je okrem toho čoraz viac nasýtený aj znečisťujúcimi látkami v dôsledku aktívnej vykurovacej sezóny,“ upozorňuje portál.

Ako ďalej píše, v najbližších dňoch nemusíme očakávať výraznú zmenu počasia, kvalita ovzdušia sa na Slovensku preto bude naďalej zhoršovať.