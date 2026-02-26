Druhý pokus: Šutaj Eštok chce nakúpiť nové čiapky pre policajtov aj hasičov, bude to stáť milióny

Ilustračná foto: SITA/Ministerstvo vnútra SR

Nina Malovcová
SITA
Takmer pol milióna eur za klobúčiky, ministerstvo spúšťa nové verejné obstarávanie.

Rezort vnútra vyhlási nové verejné obstarávanie na pokrývky hlavy pre policajtov a hasičov. Ako informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann, pripravujú verejné obstarávanie na rámcovú zákazku na obdobie štyroch rokov.

Zdôraznil, že modernizácia služobného výstroja a zabezpečenie kvality použitých materiálov sú medzi prioritami súčasného vedenia rezortu. „Pôvodné rámcové dohody boli z rozhodnutia ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vypovedané v reakcii na verejnú diskusiu o cenovej úrovni predmetu zákazky. Následne prebehol interný audit, ktorým neboli zistené nedostatky, a verejné obstarávanie bolo preverované aj orgánmi činnými v trestnom konaní,“ pripomenul Neumann.

Audit nedostatky neodhalil

K novému obstarávaniu pristúpia po doplnení súťažných podkladov. Cieľom je podľa MV SR zabezpečiť transparentný a hospodárny nákup kvalitnej výstroje pre policajtov a hasičov tak, aby im bol zabezpečený maximálny komfort pri výkone služby.

Ilustračná foto: Facebook/ Polícia SR – Košický kraj

„Predpokladaný rozsah zákazky je 178 050 čiapok a 5 700 klobúčikov. Predmetom zákazky sú čiapka so štítkom, čiapka šiltovka, povlak na čiapku – biely, čierny baret a klobúčiky. Výstroj je určená pre novoprijatých príslušníkov, ako aj na pravidelné obmieňanie a dopĺňanie podľa potreby,“ uvádza Neumann s tým, že predpokladaná hodnota zákazky je takmer 4,9 milióna eur za čiapky a necelých 484-tisíc za klobúčiky.

Takmer 5 miliónov eur bez DPH

Ceny sú bez DPH. Ako hovorca rezortu vnútra uviedol, predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe prieskumu trhu. „Napríklad cena čiapky – šiltovky sa na základe dostupných ponúk z prieskumu trhu pohybuje približne na úrovni 14 eur bez DPH za kus. Ide však len o orientačnú cenu vybraného typu výstroja, keďže predmetom zákazky sú viaceré druhy pokrývok hlavy a konečná cena bude výsledkom verejnej súťaže,“ vysvetlil s tým, že uchádzači budú vo verejnom obstarávaní po splnení všetkých podmienok hodnotení na základe najnižšej celkovej ceny.

Všetky informácie o verejnom obstarávaní možno nájsť na webovej stránke Transparentné vnútro https://www.minv.sk/?transparentne-vnutro.

