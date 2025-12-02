Drucker sa zastáva Kmeca: Ten má dostať nový flek, nahradiť má Ferenčáka. Audit nezistil závažné nedostatky

Foto: TASR/Jaroslav Novák

Nina Malovcová
TASR
Audit inovačných výziev nenašiel zásadné pochybenia.

Priebežný audit inovačných výziev na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku doteraz nezistil závažné nedostatky, ktoré by mali znamenať zrušenie celej dotačnej výzvy.

Potvrdené boli len niektoré administratívne pochybenia, ktoré však môžu byť odstránené nápravnými opatreniami. V utorok to na stretnutí s novinármi povedal minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku.

Parlament začal rokovaním o odvolaní predsedu výboru

Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie návrhom na odvolanie Jána Ferenčáka (Hlas-SD) z funkcie predsedu Výboru NR SR pre európske záležitosti. Podali ho poslanci z Hlasu-SD. Ferenčáka chcú na poste nahradiť Petrom Kmecom (Hlas-SD).

„Vzhľadom na to, že poslanec Kmec si začal uplatňovať mandát poslanca NR SR, navrhujeme odvolanie poslanca Ferenčáka z funkcie predsedu výboru pre európske záležitosti, keďže poslanec Kmec má dlhoročné skúsenosti, roky odbornej praxe, veľmi dobré kontakty a dobré meno v diplomatickej oblasti,“ odôvodňovali poslanci za Hlas.

Ferenčák komunikáciu Hlasu o jeho odvolaní kritizoval. Poukázal na to, že sa o tom dozvedel z médií. Ešte pred začiatkom schôdze avizoval, že pokiaľ sa návrh na jeho odvolanie neodhlasuje, nebude sa pri hlasovaniach prezentovať. Parlament bude v utorok rokovať do 20.00 h. Poslancov čaká aj hlasovanie o prediskutovaných návrhoch. To má byť iba o 17.00 h.

Správu budeme aktualizovať.

