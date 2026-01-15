Drony dopadli na bytový dom aj detské ihrisko: Rusko v noci zasiahlo 13 lokalít, Zelenskyj vyhlásil stav núdze

Reprofoto: X/Gabe

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Drony nad mestami, výpadky energií a mráz, Ukrajina čelí jednej z najťažších fázy vojny.

Ruská armáda v noci na štvrtok vyslala do útokov na Ukrajine 82 bezpilotných lietadiel. Ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila 61 z nich. Zásahy útočnými dronmi zaznamenali v 13 lokalitách, informovala britská stanica BBC, na ktorú sa odvoláva TASR.

V hlavnom meste Kyjev trosky zostreleného dronu dopadli na bytový dom. O následkoch tohto zásahu médiá nateraz neinformovali. V západoukrajinskom Ľvove ruský dron dopadol na detské ihrisko pri pamätníku Stepana Banderu v centre mesta, informoval šéf Ľvovskej oblastnej administratívy Maxym Kozyckyj.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Donbas Ukrajinci nepustia: Trump vyhlásil, že Rusko je na mier pripravené, rokovania vraj brzdí Zelenskyj
2.
U našich susedov bude vyhlásený výnimočný stav, ľudia mrznú. Ukrajinský energetický sektor trápia ruské útoky
3.
Odkiaľ EÚ zoberie 90 miliárd eur pre Ukrajinu? Brusel predstavil konkrétny plán. Slovensko si vyjednalo výnimku
Zobraziť všetky články (1566)

Drony zasiahli Kyjev aj Ľvov

Pamätník nebol poškodený, doplnila BBC. Podľa primátora Ľvova Andrija Sadového tlaková vlna po výbuchu dronu zasiahla traktor, ktorý na námestí okolo pamätníka odhŕňal sneh. Posádka traktora vyviazla bez zranení. BBC doplnila, že na miesto výbuchu boli vyslaní pyrotechnici, aby vyhľadali zvyšky výbušnín.

Okrem toho ruské jednotky zasiahli aj objekty kritickej infraštruktúry v Žytomyrskej oblasti na severozápade Ukrajiny. Podľa predbežných informácií zranených nezaznamenali. V súvislosti s pokračujúcimi útokmi ruskej armády na energetickú infraštruktúru na Ukrajine jej prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil stav núdze v energetickom sektore, osobitne však v Kyjeve, ktorého obyvatelia sa po posledných ruských útokoch bez elektriny, kúrenia alebo vody, a to pri teplotách pod bodom mrazu.

Energetická situácia je najhoršia za štyri roky

Zelenskyj v stredu po zasadnutí o ochrane objektov energetickej infraštruktúry vo svojom príspevku na platforme X okrem iného informoval aj o vzniku pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať situáciou v Kyjeve a koordinovať reakciu na situácie vznikajúce po ruských útokoch.

Podľa kyjevského primátora Vitalija Klička je energetická situácia v Kyjeve po masívnych ruských útokoch najťažšia za štyri roky trvania vojny rozpútanej Ruskom. Prezident dodal, že sa pracuje i na zaistení dovozu elektrickej energie na Ukrajinu vo výrazne väčších objemoch. Hovorca najväčšej súkromnej ukrajinskej energetickej spoločnosti DTEK podľa BBC potvrdil, že závažnosť situácie v Kyjeve a na celej Ukrajine si vyžaduje bezprecedentnú koordináciu medzi úradmi a dodávateľmi energie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac