Drogérie na Slovensku môžu dostať novú konkurenciu: O náš trh sa zaujíma spoločnosť, ktorú v Česku poznajú už roky

Na Slovensko začali sa v posledných mesiacoch expandovať viaceré veľké zahraničné reťazce. Predajňu v Bratislave otvoril Primark a Action spúšťa prevádzky po celej krajine, na vstup sa pripravuje aj poľský reťazec Biedronka. V hľadáčiku nás má však aj nemecká sieť drogérií.

Drogérie ako DM, Teta či 101 sú na Slovensku známe už dlhé roky, teraz zrejme dostanú konkurenciu v podobe nemeckej firmy Rossmann, ktorá sa tiež zameriava na predaj drogérie. Podľa Hospodárskych novín sa zaujíma o vstup na slovenský trh.

Rossmann pôsobí najbližšie k nám už 30 rokov v susednom Česku. Vedenie nemeckej spoločnosti sa vyjadrilo, že náš trh považuje za ten, kde by mohli profitovať. Podrobnosti však známe nie sú, ani kedy by do našej krajiny mohol Rossmann expandovať. Záujem o Slovensko prejavil aj ďalší nemecký obchodný reťazec Woolworth, ktorý sa zameriava na predaj oblečenia a doplnkov.