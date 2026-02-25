Dráma neďaleko Košíc, prebieha oživovanie: Osoba sa nevynorila z vody, našli ju záchranári

Hasiči aktuálne realizujú záchrannú akciu neďaleko Košíc. Osoba podľa oznamovateľa skočila krátko po 10.00 h do vodnej nádrže Bukovec, následne sa už nevynorila. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„Osoba bola nájdená, hasičskí záchranári ju oživujú,“ povedal. KR HaZZ na sociálnej sieti pripomenulo, že na vodnej ploche sa stále nachádza vrstva ľadu, čo komplikovalo záchranné práce. Prvotné pátranie na mieste vykonávali privolané jednotky hasičov. Na pomoc smerovala aj špeciálna hasičská ponorka určená na vyhľadávanie osôb vo vodnom prostredí.
Správu aktualizujeme.
