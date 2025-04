Dráma v Ruži pre nevestu sa ešte viac vystupňuje. Jedna z ružičiek odstúpi, diváci si myslia, že vedia ktorá

Dráma v Ruži pre nevestu sa ešte viac vystupňuje. Jedna z ružičiek sa rozhodne neprijať ružu, a teda skončiť v šou. Kto to bude, zatiaľ nie je isté, no diváci už majú svoje teórie.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako ukazuje ukážka na 6. epizódu zverejnená na YouTube kanáli Televízie Markíza, ktorú VOYO odvysiela vo štvrtok a TV Markíza v piatok, divákov čaká dramatický zvrat. Jedna z dievčat nečakane odmietne ružu, čím sa jej cesta za láskou predčasne skončí. Na Instagrame aj YouTube sa okamžite rozpútala vlna tipov a špekulácií, pričom najčastejšie sa spomínajú dve mená – Kika a Rebeka.

Fanúšikovia majú jasno, najčastejšie tipujú Kiku

Na Instagrame sa medzi komentujúcimi často opakuje názor, že šou dobrovoľne opustí práve Kika. Potom, čo v predchádzajúcej epizóde pred všetkými konfrontovala Linditu a verejne odhalila, čo si o nej myslí, sa na ňu zniesla vlna kritiky. Niektorí diváci jej vyčítajú spôsob, akým sa rozhodla konať. Tvrdia totiž, že mohla veci riešiť v súkromí, a nie verejne pred ostatnými dievčatami.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Televízia Markíza (@tvmarkizaofficial)



Objavujú sa aj ostré komentáre ako napríklad, že by sa mala hanbiť a že „konečne pôjde domov“. Iní ju zase nazývajú „bonzáčkou“ a tvrdia, že takto by ženu verejne nikdy neponížili. Na druhej strane mnohí vnímajú jej konanie ako pokus o čestnosť a otvorenosť voči Rasťovi. Podľa viacerých názorov môže byť práve reakcia Rasťa dôvodom, prečo sa Kika rozhodne odísť. Ak by dal Lindite napriek všetkému druhú šancu, mohla by to Kika vnímať ako zradu a ranu pod pás. Najmä po tom, čo pre neho riskovala svoju pozíciu v šou.

V hre je aj Rebeka