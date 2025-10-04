Dráma počas hlasovania: Požiar pri volebnej miestnosti vystrašil voličov, miesto muselo byť dočasne uzavreté

Pre požiar smetnej nádoby v blízkosti volebnej miestnosti museli v sobotu ráno v jednom z volebných okrskov v obci Strašice v okrese Rokycany v Plzenskom kraji na približne 15 minút prerušiť hlasovanie do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.
TASR o tom informuje podľa správy portálu Novinky.cz. K požiaru došlo v tesnej blízkosti volebnej miestnosti v budove reštaurácie. Na mieste zasahovali hasiči. Orgány nehlásia žiadnych zranených. Polícia vyšetruje, či nešlo o zámerné podpálenie smetnej nádoby s úmyslom narušiť priebeh hlasovania.
Polícia zatiaľ neeviduje žiadne incidenty
V spojení s voľbami dosiaľ polícia podľa vedúceho tlačového oddelenia českého policajného prezídia Ondřeja Moravčíka nezaznamenala žiadne incidenty. Z dôvodu možných konfliktov počas hlasovania zriadili policajti v piatok na sociálnej sieti X tzv. vlákno, kde bude polícia informovať o takýchto konfliktoch. Zatiaľ tam nie je ani jeden príspevok.
Pro větší přehlednost zakládáme toto vlákno, do kterého budeme přidávat informace o případných narušeních hladkého průběhu voleb či veřejného pořádku v okolí volebních místností. #policiepp
— Policie ČR (@PolicieCZ) October 3, 2025
Pre prebiehajúce hlasovanie polícia nasadila stovky príslušníkov a posilnila hliadky v okolí volebných miestností. Pripravení sú aj kriminalisti a pyrotechnici so psami, aby v prípade hrozieb mohli rýchlo zasiahnuť.
