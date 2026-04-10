Doprava kolabuje, v zápche sa stojí aj dve hodiny: Diaľnicu na víkend uzavreli, začali problémy

Lucia Mužlová
TASR
Cesta bude uzavretá do nedele.

Pre uzáveru diaľnice D1 pri Bratislave smerom do hlavného mesta, medzi križovatkou Bernolákovo a Zlaté Piesky, vznikajú rozsiahle kolóny. Na zjazde z diaľnice pri Bernolákove si vodiči počkajú hodinu a pol. Na obchádzke po Starej Seneckej ceste sa stojí dve hodiny. Cez Čiernu Vodu a Vajnory stratia 50 minút. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.

V Malinove a v Moste pri Bratislave smerom na Bratislavu stratia hodinu a pol. V Studenom smerom na Bratislavu si postoja pol hodiny. V Pezinku a vo Svätom Jure smerom na Bratislavu sa vodiči dokopy zdržia 40 minút.

Diaľnica D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté Piesky je od štvrtkového (9. 4.) večera uzavretá. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele (12. 4.) večera. V opačnom smere, z Bratislavy, zostane doprava nezmenená. Dôvodom uzávery je presmerovanie dopravy z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovaný úsek diaľnice.

Počasie urobí otočku: Bundy môžete pomaly odkladať, blíži sa oteplenie. Bude aj 20 stupňov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac