Doprava kolabuje, v zápche sa stojí aj dve hodiny: Diaľnicu na víkend uzavreli, začali problémy

Pre uzáveru diaľnice D1 pri Bratislave smerom do hlavného mesta, medzi križovatkou Bernolákovo a Zlaté Piesky, vznikajú rozsiahle kolóny. Na zjazde z diaľnice pri Bernolákove si vodiči počkajú hodinu a pol. Na obchádzke po Starej Seneckej ceste sa stojí dve hodiny. Cez Čiernu Vodu a Vajnory stratia 50 minút. Informovala o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti.
V Malinove a v Moste pri Bratislave smerom na Bratislavu stratia hodinu a pol. V Studenom smerom na Bratislavu si postoja pol hodiny. V Pezinku a vo Svätom Jure smerom na Bratislavu sa vodiči dokopy zdržia 40 minút.
Diaľnica D1 pri Bratislave od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po Zlaté Piesky je od štvrtkového (9. 4.) večera uzavretá. Obmedzenie v smere do hlavného mesta potrvá do nedele (12. 4.) večera. V opačnom smere, z Bratislavy, zostane doprava nezmenená. Dôvodom uzávery je presmerovanie dopravy z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovaný úsek diaľnice.
