SaS je pripravená ísť na stretnutie do paláca: Gröhling vyzval vicepremiéra, aby upokojil Andreja Danka

Okrúhly stôl politických strán, na ktorý pozývali prezidentka Zuzana Čaputová a jej nástupca Peter Pellegrini s cieľom upokojiť situáciu a odmietnuť násilie, zatiaľ pravdepodobne nebude.

Podľa Pellegriniho naň zrejme ešte nedozrel čas, Čaputová považuje možnosť stretnutia politických lídrov stále za otvorenú. V aktuálnej situácii považuje za najdôležitejšie, aby nastal posun v upokojení situácie. Menej dôležité podľa nej je, či sa stretnutie uskutoční neskôr, alebo na inom mieste.

Na tlačovej besede dnes strana SaS deklarovala, že je pripravená sa stretnutia zúčastniť, ak sa uskutoční. Rokovanie parlamentných strán je podľa nich dôležité. Predseda SaS Branislav Gröhling kritizoval koaličných politikov, ktorí svojimi vyhláseniami zvyšujú napätie v spoločnosti. Vicepremiéra Kaliňáka vyzval, aby upokojil Andreja Danka.

Šéf SaS je prekvapený, že koaličné strany odmietajú pozvanie od „svojho“ prezidenta, píše TASR. „To je aj signál koaličných strán, ako vnímajú demokraticky zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho. Je mi to veľmi ľúto, že sa k situácii takto postavili,“ uviedol.

Podobne to vidí aj PS

Poznamenal, že sa spustila lavína ďalšej nenávisti aj obviňovania a niektorí politici aj po útoku na Fica stále burcujú vášne.

Podobný názor zdieľa aj Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska. Predsedovi je ľúto, že niektoré strany odmietajú okrúhly stôl organizovaný prezidentkou Zuzanou Čaputovou a jej zvoleným nástupcom Petrom Pellegrinim. Hnutie túto iniciatívu víta a stále verí, že uspeje. TASR o tom informovala riaditeľka mediálneho oddelenia PS Alena Kuišová.

„Považujem za kľúčové, aby sme zastavili rastúcu vlnu nenávisti, napätia a nevraživosti – spoločným signálom, že hoci naše politické rozdiely a spory pretrvávajú, vieme politickú súťaž viesť normálne, kultúrne a bez nenávisti,“ uviedol Šimečka.

Mrzí ho, že viacerí politici koalície aj opozície akoby si neuvedomovali vážnosť situácie, a naďalej prilievajú olej do ohňa. „Kreslia obraz kolektívnej viny, akoby za atentát mohli médiá či opozícia, pričom vedia, že vinným je atentátnik, ktorý bol osamelým vlkom a dnes sedí vo väzbe. To je to posledné, čo teraz potrebujeme,“ dodal predseda PS.