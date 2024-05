Je známe, kto natočil video s atentátnikom: Meno som zachytil aj ja, ako bývalý policajný prezident, tvrdí Hamran

Uniknuté video, ktoré niekto zverejnil bezprostredne po atentáte na premiéra Roberta Fica, natočil príslušník úradu pre ochranu ústavných činiteľov a posunul ho svojim nadriadeným. Povedal to dnes bývalý policajný prezident Štefan Hamran (Demokrati).

Na videu je útočník Juraj C. na obvodom oddelení polície a hovorí o svojom názore na politiku. Podľa Hamrana polícia pozná meno muža, ktorý video natočil. „Meno je známe a už som ho zachytil dokonca aj ja ako bývalý policajný prezident. Máme, bohužiaľ, informácie, že polícia vie, kto je tá osoba – je to údajne príslušník úradu pre ochranu ústavných činiteľov, ktorý mal video posunúť svojim nadradeným, preto sa nečudujem, že to video mohlo uniknúť,“ povedal Hamran.

Zdôraznil, že je veľmi nešťastné, ak ešte predtým, ako sa začne riadne vyšetrovanie, je zverejnené video, ktoré verejnosti podsúva motív tohto skutku. „Polícia mala urobiť všetky kroky k tomu, aby také video neuniklo a nie kroky k tomu, aby sa také video – zrejme účelovo zostrihané – zverejnilo. Niektorí politici sa toho veľmi nešťastným spôsobom chytili a motív prezentujú vo verejnom priestore ako hotovú vec. Na to je vyšetrovanie, netreba byť zbrklý, ale zdržanlivý – aj zo strany politikov,“ hovorí Hamran.

Dodal, že Národná kriminálna agentúra (NAKA) zakročila voči mužovi, ktorý video natočil, zaistila jeho mobilný telefón a odstúpila to Úradu inšpekčnej služby. Hamran očakáva, že minister vnútra tieto informácie buď potvrdí, alebo vyvráti a prijme tiež určité opatrenia.

Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) postrelil 15. mája v Handlovej atentátnik Juraj C. Zaútočil pred domom kultúry, kde v stredu zasadala vláda. Stalo sa to v čase, keď premiér išiel medzi ľudí. V súčasnosti leží vo vážnom stave po dvoch operáciách v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Strelca polícia obvinila z úkladnej vraždy, hrozí mu 25 rokov až doživotie.