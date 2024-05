Medveď nie je jediná hrozba: Takto sa musíte správať, keď stretnete diviaka. Najdôležitejšia je táto vec

V posledných mesiacoch je medveď hnedý na Slovensku jednou z primárnych tém. Samozrejme, stretnutie s medveďom je častejšie ako v minulosti a obyvatelia v kritických oblastiach majú právo na obavy a turisti musia byť pozornejší a v prírode opatrnejší. Nič to ale nemení na tom, že paniku začali šíriť najmä politici a medveď sa stal aj hlavnou témou politickej kampane.

Okrem medveďa však môžete naraziť aj na diviaka, ktorý vie byť podobne nebezpečný. Diviaky sa v posledných rokoch vyskytli aj v mestách, v Bratislavskom kraji sú s nimi veľké problémy, keďže sa postupne presunuli bližšie k obydliam a môžeme povedať, že nie je nič prekvapivé, keď sa objaví video alebo fotografie zachytávajúce rodinku diviakov, ktorá sa presúva priamo centrom Bratislavy.

Ako pre web behame.sk povedal hovorca Slovenskej poľovníckej komory (SPK) Alojz Kaššák, diviakov je približne 50-násobne viac ako medveďov, no na človeka bežne neútočia, a to ani pri prekročení únikovej vzdialenosti. „U diviaka môže človeka zraniť veľmi vážne viac-menej len dospelý kanec, ale to je len mizivé promile prípadov,“ konštatoval Kaššák. Vyhnúť by ste sa mali pohľadu priamo do očí, podobne ako pri medveďovi. Pre zviera je to znak agresie.

Web Rybárstvo a poľovníctvo tiež informoval o radách, ktoré by ste pri strete s diviakom mali dodržiavať:

ostaňte pokojní a nerobte prudké pohyby

pomaly ustupujte

vyhnite sa priamemu očnému kontaktu

nepribližujte sa k mláďatám, v okolí sa určite nachádza ich matka – určite si ich nefotografujte a neupriamujte na seba pozornosť

pri útoku hľadajte strom alebo vyvýšeninu, napríklad skalu, na ktorú môžete vyliezť

pohybujte sa len po vyznačených chodníkoch a minimalizujte svoj výskyt v prírode počas noci alebo za skorého rána

Ako ďalej dopĺňa bratislavskykraj.sk, pri prechádzke vydávajte zvuky, aby ste zviera upozornili na to, že ste v jeho blízkosti. Ak už príde k stretu, postupujte ako pri strete s medveďom, a teda pomaly cúvajte smerom odkiaľ ste prišli. Ak nie je v okolí žiadny strom ani vyvýšené miesto a nastal útok, ľahnite si na zem do skrčenej polohy. Chráňte si krk a hlavu, určite neklaďte odpor. Ak je to možné, kričte o pomoc a ak nastal útok, vyhľadajte lekársku pomoc.

Pokiaľ narazíte na divokú zver v uliciach mesta, okamžite volajte políciu na čísle 158. Osloviť môžete aj mestskú políciu.