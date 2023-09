LGBTI+ označil za pliagu: Majerského výrok pobúril ľudí, teraz sa ospravedlňuje. Na stole je už aj trestné oznámenie

Včerajšia diskusná relácia Na telo s Michalom Kovačičom priniesla aj kontroverzný moment. Predseda KDH Milan Majerský označil LGBT komunitu ako pliagu, ktorú dal na rovnakú úroveň s korupciou. Prakticky okamžite sa dočkal mnohých reakcií od politických kolegov, ale aj bežných obyvateľov. Teraz sa za svoj výrok ospravedlňuje, no na stole sa objavilo aj trestné oznámenie.

Majerský má vraj úctu ku každému človeku

Po spŕške masívnej kritiky sa predseda KDH na svojej sociálnej sieti rozhodol ospravedlniť. Podľa jeho vlastných slov má úctu ku každému človeku a jeho vyjadrenie bolo zle pochopené. „Kto ma pozná, vie, že mám celoživotne úctu ku každému človeku, bez výnimky. Dôstojnosť každého človeka je pre nás v KDH základnou hodnotou,“ začal svoje vyjadrenie Majerský.

„Keď som dnes použil slovo „nešťastie“ či „pliaga“, mal som na mysli ideológiu, vonkoncom nie konkrétnych ľudí. Toto nedorozumenie ma mrzí a ospravedlňujem sa, ak bolo nesprávne pochopené, resp. ak som sa tým niekoho dotkol,“ pokračoval líder KDH. V statuse zároveň Majerský vyzval na vzájomnú akceptáciu a riešenie konkrétnych problémov, ktoré Slovensko trápia. Podľa komentárov pod uvedeným príspevkom sa však veľkého pochopenia predseda Kresťanskodemokratického hnutia nedočkal.

Okrem kritiky si však Majerský „zarobil“ aj na trestné oznámenie, ktoré na neho podala mimovládna organizácia Inštitút ľudský práv (IĽP), vyplýva to z tlačovej správy od IĽP. Generálnej prokuratúre už bolo trestné oznámenie doručené.

„Šírenie nenávisti je pliaga. Politici a političky, ktorí rozdeľujú spoločnosť, aby získali moc, sú pliaga. Nie je to ani rok od teroristického útoku, pri ktorom zahynuli dvaja LGBT ľudia a zdanlivo slušní politici hovoria veci, ktoré by mohol podpísať aj vrah zo Zámockej. Treba si to pamätať 30. septembra a voliť strany, ktoré sú demokratické a rešpektujú ľudské práva,“ píše sa v tlačovej správe.