Má mať 660 lôžok, hrubá stavba bude do 2 rokov: Univerzitná nemocnica v Martine zverejnila víťaznú ponuku na stavbu novej

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) zverejnila informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk na výstavbu novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Za úspešného uchádzača označila štvorčlennú skupinu dodávateľov s vedúcim členom Adifex, ktorá ponúkla hrubú stavbu nemocnice postaviť za 375 miliónov eur.

UNM zverejnila výsledok vyhodnotenia ponúk presne päť mesiacov po tom, čo vo vyhlásenom tendri uplynula lehota na ich podávanie. Hodnotiaca komisia z troch predložených ponúk bez bližšieho zdôvodnenia vylúčila ponuku spoločnosti AVA-stav za 233,3 milióna eur. V poradí tretia ponuka od firmy Metrostav Slovakia bola vo výške 461,7 milióna eur. V procese verejného obstarávania aktuálne beží lehota na podávanie námietok neúspešných uchádzačov.

Nová nemocnica v Martine má mať vlastnú ambulantnú, diagnostickú a terapeutickú časť i samostatný trakt pre detskú medicínu a urgentný príjem s traumacentrom prispôsobeným na zmiešanú prevádzku detí a dospelých. Vzniknúť má 660 lôžok. Hrubá stavba nemocnice bude financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju dokončiť do 30. júna 2026.

Zmluvu podpísala aj banskobystrická nemocnica

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici podpísala v pondelok zmluvu so zhotoviteľom stavby novej nemocnice, so Združením nemocnica BB, Strabag PS – Siebert + Talaš. Do verejného obstarávania sa prihlásilo päť uchádzačov, združenie zvíťazilo s ponukou v hodnote 297,5 milióna eur bez DPH. Hrubá stavba nemocnice má byť hotová v roku 2026, bude financovaná z plánu obnovy.