Slováci možno prídu o obľúbené produkty, EÚ ich chce zakázať. Doplatiť na to môžu aj podnikatelia, takto by to malo vyzerať

Európska únia v rámci svojich dlhodobých záväzkov bojuje aj proti plastom v rôznych formách. Spočiatku išlo o plastové tašky, príbory, respektíve slamky, pričom súčasný návrh zákona počíta aj s koncom ďalšieho obľúbeného typu produktov. Informuje o tom portál CNN Prima News.

Podľa jedného z návrhov by sa Európania mali zbaviť aj väčšiny malých balení drogérie či jednorazových balení potravinárskych produktov v gastronómii. V preklade by to znamenalo koniec minišampónov, sprchových gélov, telových mliek, kondicionérov, opaľovacích krémov, ale aj jednorazových balení kečupov, majonéz, cukru či smotany do kávy. Kým väčšina spomínaných produktov sa využíva hlavne v hotelierstve a gastronómii, pri cestovaní si ich do kufra tiež pribalí nejeden Slovák.

V prípade, že by došlo k schváleniu takéhoto zákona, do platnosti by mal vstúpiť od roku 2030. Je viac než pravdepodobné, že o tejto inovácii by už mali hlasovať novozvolení europoslanci. Odborníci z dotknutého podnikateľského sektora sa k návrhu postavili kriticky a hovoria o tom, že v prípade platnosti novej legislatívy sa hotelierom či prevádzkovateľom gastroslužieb značne zvýšia náklady na chod zariadení.

Podľa niektorých europoslancov to napokon skončí tak, že nariadenie si takpovediac „odskáče“ zase iba konečný spotrebiteľ, ktorý si bude musieť siahnuť hlbšie do peňaženky. „Klasickou ukážkou pokrytectva Green Dealu je papierová slamka v igelitovom vrecku. To zhruba vyjadruje absurditu celej situácie,“ vyjadrila sa napríklad česká kandidátka do europarlamentu Zuzana Majerová Zahradníková.

Pre majiteľov v gastrosektore by tak muselo dôjsť k prekopaniu doteraz zaužívaných systémov a momentálne sa dá len ťažko predstaviť, akým spôsobom by niektoré situácie vyriešili. „Podnikateľ si nebude vedieť dávkovať to množstvo, nebude s tým vedieť pracovať. Budú veľké straty a to bude musieť zohľadniť ten podnikateľ vo svojich nákladoch,“ vyjadril sa pre CNN Prima News jeden zo zástupcov českej gastroscény.