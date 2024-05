Slováci, pozor! Táto kalkulačka vám vypočíta, kedy naši hokejisti postúpia do štvrťfinále. Musí sa stať toto

Včera naši hokejisti odohrali dramatický zápas proti Lotyšsku, v ktorom víťazstvo bolo dôležité pre obe strany. Napokon sme súperovi podľahli 2:3 po samostatných nájazdoch. Teraz prichádza na rad to, čo Slováci podľa reakcií na internete priam zbožňujú — počítať, čo sa musí udiať, aby naši chlapci postúpili na majstrovstvách ďalej. Ak sa vám nad tým nechce premýšľať, môžete vyskúšať online hokejovú kalkulačku, ktorá vám tieto teórie potvrdí. Sú totiž iba dve.

Ak hokej sledujete, tak viete, že nás čaká posledný zápas, v ktorom už zajtra nastúpime proti Švédsku, ktoré je favoritom našej tabuľky. Zatiaľ sa Slovensko nachádza na štvrtom mieste, čo sa ale ešte môže poriadne skomplikovať.

Čo sa teda musí udiať, aby sme postúpili do štvrťfinále?

Ako to už býva, nie je to len na nás, ale pomôcť nám môže aj Lotyšsko. Konkrétne to, že Lotyši nevyhrajú nad USA počas riadneho hracieho času, teda nezískajú všetky 3 body. Ak sa tak nestane, Slovensko zas uspeje v tom prípade, ak neprehrá so Švédskom v riadnom hracom čase a získa aspoň jeden bod. Tieto dva scenáre nám vypočítala a potvrdila aj táto online kalkulačka.

Zajtrajšok bude kľúčový

Kalkulačka taktiež ukazuje zostávajúce zápasy v základnej skupiny. Dnes na ľad nastúpia Švédsko proti Francúzsku a Kazachstan proti Poľsku.

Pre nás je ale dôležitejší utorok, kedy si zahrá Francúzsko s Nemeckom, no čo zaujíma Slovákov pravdepodobne viac, Lotyšsko proti USA a napokon Švédsko so Slovenskom.