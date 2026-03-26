Domov sa už nevráti: Po 19-ročnom Jakubovi pátrali celé dni, našli ho bez známok života

Niekoľkodňové pátranie po mladíkovi z Banskej Bystrice sa skončilo tragicky. Devätnásťročný Jakub, ktorý sa prestal ozývať rodine a neprišiel ani do práce, bol napokon nájdený v rieke Hron bez známok života.
O prípade informoval portál Regióny. Polícia spustila pátranie po mladíkovi v utorok 24. marca, keď sa ukázalo, že sa od predchádzajúceho dňa nikomu neozval a jeho mobilný telefón zostal nedostupný.
Záchranári prehľadávali rieku aj pomocou sonaru
Pátracia akcia sa sústredila najmä na úsek rieky Hron, kde bol mladík naposledy videný. Do zásahu sa zapojili policajti aj špecializované tímy, ktoré využili techniku určenú na vyhľadávanie pod hladinou.
„Najskôr bola použitá diaľkovo ovládaná sonarová loďka Carplounge, no pre silný tok rieky ju nebolo možné efektívne použiť. Následne sme použili sonarovú techniku a spoločne z člna hasičov sme zahájili prehľadávanie rieky,“ uviedol Záchranný systém Slovensko.
Do pátrania sa zapojil aj Pohotovostný pátrací tím. Práve počas prehľadávania rieky sa podarilo nezvestného lokalizovať, no už bez známok života. „Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ doplnili.
Rodina prosila o pomoc, obavy boli opodstatnené
Prípad vyvolal obavy už krátko po tom, čo mladík zmizol. Podľa dostupných informácií odišiel z domu na Hornej ulici v Banskej Bystrici v skorých ranných hodinách a odvtedy o sebe nedal vedieť. Jeho osobné veci našli mestskí policajti v okolí Srnkovej ulice v časti Majer, čo len posilnilo podozrenia, že by sa mohol nachádzať v ohrození.
S výzvou na verejnosť vystúpila aj jeho sestra, ktorá požiadala o pomoc pri pátraní. Rodina sa obávala najhoršieho, čo sa napokon, žiaľ, aj potvrdilo.
