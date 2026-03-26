Domov sa už nevráti: Po 19-ročnom Jakubovi pátrali celé dni, našli ho bez známok života

Foto: Facebook/Záchranný Systém Slovensko

Nina Malovcová
Pátranie po 19-ročnom Jakubovi má tragický koniec.

Niekoľkodňové pátranie po mladíkovi z Banskej Bystrice sa skončilo tragicky. Devätnásťročný Jakub, ktorý sa prestal ozývať rodine a neprišiel ani do práce, bol napokon nájdený v rieke Hron bez známok života.

O prípade informoval portál Regióny. Polícia spustila pátranie po mladíkovi v utorok 24. marca, keď sa ukázalo, že sa od predchádzajúceho dňa nikomu neozval a jeho mobilný telefón zostal nedostupný.

Záchranári prehľadávali rieku aj pomocou sonaru

Pátracia akcia sa sústredila najmä na úsek rieky Hron, kde bol mladík naposledy videný. Do zásahu sa zapojili policajti aj špecializované tímy, ktoré využili techniku určenú na vyhľadávanie pod hladinou.

„Najskôr bola použitá diaľkovo ovládaná sonarová loďka Carplounge, no pre silný tok rieky ju nebolo možné efektívne použiť. Následne sme použili sonarovú techniku a spoločne z člna hasičov sme zahájili prehľadávanie rieky,“ uviedol Záchranný systém Slovensko.

Do pátrania sa zapojil aj Pohotovostný pátrací tím. Práve počas prehľadávania rieky sa podarilo nezvestného lokalizovať, no už bez známok života. „Rodine a blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ doplnili.

Rodina prosila o pomoc, obavy boli opodstatnené

Prípad vyvolal obavy už krátko po tom, čo mladík zmizol. Podľa dostupných informácií odišiel z domu na Hornej ulici v Banskej Bystrici v skorých ranných hodinách a odvtedy o sebe nedal vedieť. Jeho osobné veci našli mestskí policajti v okolí Srnkovej ulice v časti Majer, čo len posilnilo podozrenia, že by sa mohol nachádzať v ohrození.

S výzvou na verejnosť vystúpila aj jeho sestra, ktorá požiadala o pomoc pri pátraní. Rodina sa obávala najhoršieho, čo sa napokon, žiaľ, aj potvrdilo.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac