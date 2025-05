Dominika Cibulková priznala, na čo je alergická. Jedno oslovenie ju rozhodne nepoteší, má na to dobrý dôvod

Nech sa pustí do čohokoľvek, vždy to skončí víťazne. A netýka sa to len tenisových kurtov a veľkého úspechu, ktorý dosiahla, keďže sa ako prvá Slovenka prebojovala do finále Grand Slamu. Podarilo sa jej schudnúť 25 kíl, čo znamená, že vyhrala aj boj s nadbytočnými kilami, no jej najväčším pokladom je zdravá a milujúca rodina. Doma má dve rozkošné deti, Ninku a Jakubka, z ktorých sa teší spolu so svojím manželom Michalom.

V poslednej dobe je Dominika Cibulková na roztrhanie. Nedávno prijala pozvanie do StarTalks, kde s moderátorkou Ninou Starzykovou prebrala kariéru, „hejty“, negatívne komentáre, či vedie k tenisu aj deti, no taktiež prezradila jednu zaujímavú vec.

Nemalý ošiaľ spôsobila bývalá tenistka svojou aplikáciou, ktorá mapuje jej premenu a zároveň radí ostatným, čo robiť, aby sa dostali do svojho vytúženého cieľa. Pohnúť s ručičkou na váhe smerom nadol sa môže zdať pre mnohých náročné, no dvojnásobná mamička je dôkazdom, že sa dá všetko, keď človek chce. Dokonca to zvládnu aj zaneprázdnené mamičky, ktoré sa naplno venujú svojim ratolestiam.

Vie si predstaviť aj krajší titul

Bývalá tenistka je známa svojou bojovnosťou a vytrvalosťou. Možno povedať, že sa jej darí aj na sociálnej sieti, kde má vybudovanú slušnú fanúšikovskú základňu. Takmer 500-tisíc ľudí je zvedavých na Dominikine súkromie, pričom posledné mesiace doslova prahli po výsledkoch jej premeny a radách. Keď vznikla aplikácia, pribudol jej na Instagrame nový účet venovaný tejto platforme, kde sa už taktiež nazbieralo množstvo sledujúcich.

„Domi, tvoje meno pozná celé Slovensko. Ty si bývalá profesionálna tenistka, dnes si maminou, influencerkou, podnikateľkou a inšpiráciou pre mnohých… Ale počula som rozhovory a ty si spomínala, že si alergická na slovo influencer,“ začala moderátorka s tým, čo nemá dvojnásobná mamička rada. „Presne to som ti chcela povedať. Všetko je to super, bomba. Nechcem to nejako znehodnocovať, ale si myslím, že tie tituly, ktoré mi boli priradené, vedia byť omnoho krajšie než influencerka,“ priznala bývalá tenistka.

Keďže ju na sociálnej sieti sleduje nemalý počet fanúšikov, dá sa povedať, že ich inšpiruje a nejakým spôsobom ovplyvňuje. Aj preto si vyslúžila titul influencerky, čo je úplne logické. A už dvojnásobne po tom, čo schudla, vytvorila aplikáciu a stala sa pre mnohých veľkou motivátorkou.

U nás je to iné