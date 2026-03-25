Domácnosti čaká ďalšia povinnosť: Štát zavádza pri energiách nové pravidlá, za porušenia hrozia pokuty

Nina Malovcová
TASR
Zneužívaniu lacných energií má byť koniec.

Domácnosti budú musieť deklarovať, že využívajú energie na vlastnú spotrebu. Dodávateľom energií pri nesprávnom určení taríf budú hroziť pokuty. Vyplýva to z návrhu novely zákona o energetike, ktorý má sprísniť pravidlá pri odberoch elektriny a plynu za zvýhodnené sadzby pre domácnosti.

V stredu na výjazdovom rokovaní vláda tento návrh schválila. Cieľom návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR je najmä obmedziť zneužívanie taríf určených pre domácnosti v prípadoch, keď odberatelia energie nevyužívajú elektrinu alebo plyn na vlastnú spotrebu. Rezort hospodárstva zároveň navrhuje upraviť regulačné nástroje tak, aby štát vedel pružnejšie reagovať na vývoj cien energií a ich vplyv na rôzne skupiny odberateľov.

Nové povinnosti pri zmluvách

Po novom budú musieť odberatelia pri uzatváraní zmluvy povinne predložiť vyhlásenie, že energiu odoberajú ako domácnosť a nevyužívajú ju na podnikanie. Tento údaj sa stane aj povinnou súčasťou zmlúv o dodávke elektriny a plynu. Zmeny sa dotknú aj dodávateľov energií.

Ilustračná foto: Pixabay

Novela zavádza jasnejšie pravidlá pre prideľovanie sadzieb jednotlivým skupinám odberateľov. Ak dodávateľ pridelí sadzbu pre domácnosť v rozpore s pravidlami a bude o tom vedieť, pôjde o správny delikt v rámci porušenia cenovej regulácie. Podľa ministerstva majú opatrenia prispieť k spravodlivejšiemu nastaveniu systému a zabezpečiť, aby zvýhodnené ceny energií využívali skutočne len domácnosti.

Zmeny sa dotknú viacerých zákonov

Spolu so zákonom o energetike sa návrhom mení a dopĺňa aj zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov, zákon o tepelnej energetike a zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2026, okrem zákona o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov, ktorý nadobudne účinnosť 1. septembra 2026.

Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty

