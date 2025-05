Dojímavé priznanie princa Williama, ktoré mnohých chytí za srdce: Prehovoril o najhoršej bolesti, akú môže dieťa zažiť

Na prvý pohľad sa môže zdať, že sa má veľmi dobre. Žije v paláci, kde je oňho a o jeho rodinu nadštandardne postarané a nikdy sa nestane, že by mal hlboko do vrecka alebo trpel nedostatkom jedla. Aj keď má tri zdravé deti, čo možno považovať za najväčší poklad, minulý rok preverila jeho rodinu zákerná rakovina, s ktorou bojovala jeho manželka. Hoci to bolo preňho náročné obdobie, má za sebou ešte niečo, čo nikdy neprebolí. Zmieril sa s tým, no snaží sa pomôcť druhým, ktorí si tým práve prechádzajú.

Keď rodič príde o svoje dieťa, alebo opačne, ratolesť o mamu alebo otca, neexistuje snáď nič horšie. Nedá sa to opísať slovami. Je to nočná mora, ktorú by nechcel nikto zažiť. Bohužiaľ, prešli si tým v pomerne mladom veku princ William a Harry, ktorí sa museli vyrovnať so smrťou svojej milovanej mamy, princeznej Diany. William mal vtedy iba 15 rokov a po jej strate sa rozhodol stať patrónom charitatívnych organizácií, ktoré sa zaoberajú smútkom detí, ako uvádza magazín People.

Dôležitá je podpora

Pred pár dňami otvoril 42-ročný princ z Walesu tému, o ktorej sa mnohí boja prehovoriť. Zdá sa, že William je odvážny, najmä ak vie, že by svojimi slovami mohol druhým pomôcť dostať sa zo straty blízkeho človeka. Vyjadril sa o tom vo vyhlásení, v ktorom oznámil zlúčenie dvoch charitatívnych organizácií pre pozostalých: Child Bereavement UK a Winston’s Wish.

„Smútok je najhoršia bolesť, akú kedy dieťa alebo rodič zažije, a hoci sa týmto stratám nedá zabrániť, môžeme zabezpečiť, aby sa poskytla odborná podpora a starostlivosť a obnovili sa tým životy postihnutých,“ uviedol princ William vo svojom vyhlásení. „Počas mojich 16 rokov ako patróna Child Bereavement U.K. som videl, ako vplyv práce oboch organizácií mení životy, a ako poskytovaná podpora, starostlivosť a súcit chránia dlhodobé zdravie a blahobyt tých, ktorí žijú so stratou,“ doplnil trojnásobný otec.

Manžel princeznej Kate spozoroval zvyšujúci sa dopyt po pomoci. „Všimol som si tiež rastúcu potrebu podpory tohto druhu, a práve preto som rád, že organizácie Child Bereavement UK a Winston’s Wish spájajú sily, aby rozšírili svoj vplyv,“ pokračoval. „Uvedomili si, že spoločne dokážu oveľa viac a ja ich chválim za tento odvážny krok k osloveniu väčšieho počtu ľudí a k pomoci pri zmierňovaní dlhodobých problémov, ktoré môžu spôsobiť smútok.“

Rovnaký ako jeho mama