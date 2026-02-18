Dobré správy pre rodičov: Na tieto dni si už nemusíte míňať dovolenku, stačí vyplniť tlačivo

Jarné prázdniny sú v plnom prúde a Sociálna poisťovňa pripomína, že rodičia škôlkarov môžu požiadať o dávku ošetrovné, ak je materská škola počas prázdnin uzatvorená zriaďovateľom. Sociálna poisťovňa o tom informovala na sociálnej sieti.
„Poistenec má nárok na dávku ošetrovné v prípade, ak sa osobne a celodenne stará o dieťa z dôvodu, že materská škola je počas obdobia školských prázdnin uzatvorená rozhodnutím príslušných orgánov,“ prízvukovala Sociálna poisťovňa. Rodičom pripomenula, že potrebné tlačivo k žiadosti o ošetrovné nájdu na internetovej stránke poisťovne.
Maximálne na 14 kalendárnych dní
Vyplnenú žiadosť potvrdenú materskou školou a zamestnávateľom musí poistenec doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. Žiadosť môže rodič podať aj elektronicky cez ústredný portál verejnej správy. Priložiť treba spomínaný formulár potvrdený materskou školou a, v prípade zamestnanca, aj zamestnávateľom.
Ošetrovné si môže rodič uplatniť maximálne na 14 kalendárnych dní a iba raz počas jedného uzatvorenia škôlky. „V prípade zamestnanca je okrem osobnej a celodennej starostlivosti podmienkou nároku na ošetrovné aj nedosahovanie príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ za obdobie trvania dôvodu na poskytovanie ošetrovného,“ pripomenula Sociálna poisťovňa.
Sociálna poisťovňa v minulom roku priznala celkovo vyše 200 000 dávok ošetrovné. Mesačne tak vyplatila približne 18 500 týchto dávok v priemernej výške takmer 200 eur.
Jarné prázdniny si ešte do piatku 20. februára užívajú deti a študenti z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Od budúceho týždňa budú prázdninovať žiaci z Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja a od 2. do 6 marca bude mať jarné prázdniny Košický a Prešovský kraj.
