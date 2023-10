Dobrá správa pre klientov týchto bánk, rozšíria obľúbenú funkciu. Používateľom uľahčia platenie, pozrite si prehľad

Doba sa posúva raketovým tempom a pokrok neobišiel ani bankový sektor. V súčasnosti azda neexistuje ani jeden bežný dospelý pracujúci človek, ktorý by služby bánk nevyužíval. Takmer všetci tiež využívajú smart technológie, ako smartfóny, hodinky či prstene, z ktorých sa okrem praktického doplnku stala aj reálna možnosť, ako bankové služby využívať.

Niektoré banky rozšíria platby hodinkami

Ako informuje portál Živé.sk, v súčasnosti poskytujú klientom plnú podporu mobilných platieb len štyri bankové domy – Slovenská sporiteľna, 365.bank, mBank a Poštová banka. Pod plnou podporou sa myslí možnosť využívať Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay a Swatch Pay. Dobrou správou je, že k štyrom bankám sa už v dohľadnej dobe pridajú aj ďalšie.

Ako vyplýva zo zistení magazínu Živé.sk, plnej podpory mobilných platieb by sa mohli dočkať aj VÚB banka a ČSOB. „Presný termín nevieme, v priebehu niekoľkých mesiacov by sme to chceli mať sprístupnené pre VÚB karty,“ uviedli zástupcovia banky. V podobnom duchu sa vyjadrila aj ČSOB, ktorá ale termín nešpecifikovala. „Máme v pláne sprístupniť viacero platobných riešení vrátane Xiaomi Pay a Swatch Pay, avšak bližší dátum ich sprístupnenia v tejto chvíli nevieme konkretizovať,“ odkázala.

Jasné stanovisko poskytla tiež Fio banka, ktorá sa údajne Xiaomi Pay a Swatch Pay ponúkať nechystá. Tatra banka by mala v priebehu budúceho roka implementovať Garmin Pay, no k ostatným možnostiam platieb sa zatiaľ nevyjadrili.