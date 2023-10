Na Slovensku môžu vyrásť malé jadrové elektrárne. Štát vybral týchto 5 lokalít, kde by mohli stáť

Dopyt po elektrickej energii stále narastá. Kým niektoré krajiny, ako napríklad Nemecko, svoje jadrové elektrárne odstavujú a energiu touto formou nechcú vyrábať, mnohé krajiny v nej vidia veľký potenciál. Medzi nimi je aj Slovensko, ktoré dokonca nedávno urobilo historický míľnik, keď u nás bežalo na plný výkon až 5 jadrových blokov. A je predpoklad, že v budúcnosti sa toto číslo navýši o ďalšie jadrové bloky, ktoré ale budú menšie a modulárne.

Ako píšu Slovenské elektrárne vo svojej tlačovej správe, ešte začiatkom septembra sa im podarilo uspieť na medzinárodnej súťaži v rámci projektu Phoenix. Vďaka tomu získajú grant na financovanie štúdie uskutočniteľnosti malých modulárnych reaktorov.

Na to, aby sa mohli malé modulárne reaktory na Slovensku postaviť, je potrebné mať vytypované aj vhodné lokality. Ako píše HN Online, ale aj tlačová správa, sú to miesta, kde existuje už infraštruktúra na distribúciu elektrickej siete. Asi nikoho neprekvapí, že hneď na prvom mieste sú lokality ako Mochovce a Jaslovské Bohunice, kde sa nachádzajú naše jadrové elektrárne.

Ďalšími lokalitami sú areály tepelných elektrární Nováky a Vojany, a tiež areál oceliarne U. S. Steel.

Samozrejme, automaticky to neznamená, že na všetkých týchto miestach sa objavia malé modulárne jadrové reaktory. Z týchto lokalít sa vyberú najvhodnejšie lokality pre prípadnú budúcu výstavbu.

