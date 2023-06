Do týchto častí Slovenska práve prichádzajú búrky, predpoveď počasia na najbližšie dni nás nepoteší

Územie Slovenska už čoskoro zasiahnu búrky. Vyplýva to z predpovede, ktorá bola zverejnená na portáli iMeteo. Priaznivo neznie ani predpoveď na najbližšie dni, pričom sa musíme pripraviť na väčšiu dávku zrážok.

Búrky môžu zasiahnuť západné Slovensko

Ako sa uvádza v článku, do našej oblasti sa aktuálne po okraji rozsiahlej brázdy nižšieho tlaku vzduchu nad Stredomorím dostáva od juhu teplejší a vlhší vzduch. Vytvorené podmienky sú ideálne na zrážky a tiež na tvorbu búrok. Tie sa tvoria na okraji zrážkového poľa, ktoré je momentálne v rakúsko-maďarskom pohraničí. Tieto búrky už stihli vyprodukovať stovky bleskov a ich hlavným nebezpečným sprievodným javom je výdatnejší dážď.

Predpokladá sa, že toto pole by sa mohlo presúvať na sever a zasiahnuť tak krajné západné okresy Slovenska. Do rána by tu mohlo spadnúť aj 10 milimetrov zrážok a v priebehu zajtrajšieho dňa sa podobné počasie očakáva aj nad väčšou časťou nášho územia.