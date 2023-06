Štefan Harabin môže skončiť za mrežami, hrozia mu až tri roky: Obžalovali ho za status z februára minulého roka

Bývalého sudcu Štefana Harabina obžalovali za status o schvaľovaní ruskej invázie, informuje Denník N. Za mrežami môže skončiť najviac po dobu troch rokov. Skutok klasifikovali ako prečin hanobenia národa, rasy a predvedčenia, ako aj prečin schvaľovania trestného činu.

Štefan Harabin vlani vo februári, deň po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, na sociálnu sieť napísal: „Urobil by som presne to isté, čo Putin v súvislosti s udalosťami na Ukrajine.“ Bývalý predseda Najvyššieho súdu je na svoj výrok z februára 2022 hrdý a vraj by ho kedykoľvek zopakoval, Rusko nevníma ako agresora.

Maximálne tri roky za mrežami

Informáciu potvrdila aj hovorkyňa prokuratúry Jana Tökölyová. Skutok, pre ktorý Harabina obžalovali, je kvalifikovaný ako „prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia, ako aj prečin schvaľovania trestného činu“. Viac informácií Úrad špeciálnej prokuratúry momentálne neposkytne, píše Denník N.

O osude Harabina by mal rozhodovať sudca Špecializovaného trestného súdu Ján Buvala. V prípade uznania viny mu hrozí maximálne trojročné väzenie.