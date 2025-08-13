Do šatníkov prichádza nový trend: Kúsok, ktorý dodá šmrnc každému jarnému aj jesennému outfitu

Po rokoch, keď im módne trendy príliš nepriali, sa vesty opäť dostávajú do popredia. Jar a jeseň prajú vrstveniu a práve tento nenápadný, no výrazný doplnok dokáže zmeniť celkový dojem z outfitu bez veľkej námahy.
Ako odhalil svetzeny.cz, v posledných sezónach sa vesty stali obľúbeným riešením pre prechodné obdobia. Nájdeme medzi nimi retro pletené modely, elegantné kúsky v klasickom strihu aj hravé verzie s folklórnymi motívmi či výšivkami. Ich spoločným menovateľom je univerzálnosť – zvládnu byť dominantou celého výzoru, ale aj decentným doplnkom.
Svetrová vesta
Svetrové vesty sa vracajú v novom šate a nesú v sebe jemnú nostalgiu sedemdesiatych rokov. Pletené z jemnej vlny, bavlny alebo zmesi s kašmírom zahrejú, no pritom neobmedzujú v pohybe. Sú pohodlné, vzdušné a vďaka jednoduchému strihu sa dajú ľahko kombinovať s tým, čo už máte v šatníku.
Výborne vyzerajú cez klasickú bielu košeľu, tenký rolák či obyčajné tričko. A ak sa nebojíte experimentovať, skúste ich navrstviť aj na voľne strihané šaty – vytvoria zaujímavý kontrast a lichotivú siluetu, ktorá pristane aj ženám s plnšími krivkami.
