Do raja Slovákov aj bez cestovky: Bratislavské letisko ponúkne novú linku, dostane vás do obľúbenej destinácie

Z bratislavského letiska sa dostanete do ďalšej lákavej destinácie. Individuálne si budete môcť zadovážiť dovolenku napríklad na obľúbenej tureckej riviére.

Na Letisku Milana Rastislava Štefánika pribudne od júna ďalšie pravidelné letecké spojenie. Do tureckej Antalye sa už budete môcť dostať priamo z Bratislavy aj na vlastnú „päsť“ a oddýchnete si napríklad na plážach tureckej riviéry v Beleku, Side, Alanyi či Kemere. Lietať sa bude dvakrát týždenne, v stredu a sobotu.

Leteckú linku do tejto populárnej dovolenkovej destinácie bude prevádzkovať turecká letecká spoločnosť Corendon Airlines. „Pôjde tak už o druhú spoločnosť, ktorá spojí Bratislavu s Antalyou. Pre cestovateľov to znamená, že si okrem charterových spojení do Turecka už môžu individuálne zadovážiť dovolenku v tomto obľúbenom letovisku,“ informuje bratislavské letisko na facebooku.

Do Turecka sa z nášho hlavného mesta už lieta celoročne do letoviska Dalaman, túto linku prevádzkuje letecká spoločnosť Ryanair. Od mája tohto roku sa bude lietať aj do Istanbulu tureckou spoločnosťou Pegasus Airlines.