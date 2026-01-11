Dlhodobá predpoveď pre rok 2026: Začína kolaps La Niña, leto môže byť horúce a suché

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
Do hry pre rok 2026 vstupuje El Niño.

V závere roka zohrala studená fáza cyklu ENSO kľúčovú úlohu pri formovaní zimnej cirkulácie a jej aktivita bola predzvesťou chladnejšej a snehovo aktívnej zimy.

Vrchol javu nastal koncom jesene 2025 a jeho vplyv na globálne počasie teraz začína výrazne slabnúť: La Niña vstupuje do fázy kolapsu. Správu priniesol portál iMeteo s odvolaním sa na ECMWF a ENSO.

Rýchly koniec La Niña a prechod do El Niño

V dôsledku mierneho západného prúdenia očakáva model ECMWF na jar teploty v Európe vyššie, než je dlhodobý priemer.

Náprotivok El Niño by sa podľa predpovede ECMWF mal začať vyvíjať už počas leta 2026 a do plnej sily vstúpiť na jeseň. Trvať má až do budúcej zimy. To naznačuje zmenu poveternostných vzorcov v zimnej sezóne 2026/2027.

Portál iMeteo zároveň upozorňuje na júlovú predpoveď stavu oceánov od ECMWF, na ktorej je zreteľne viditeľná výrazná teplá anomália El Niño rozširujúca sa naprieč tropickým Pacifikom. „Táto predpoveď naznačuje, že teplá anomália El Niño bude prítomná už v lete, čo by malo jasný atmosférický vplyv aj na hurikánovú sezónu 2026,“ dodáva iMeteo.

Foto: Pexels

Aj vysoko spoľahlivá predpoveď vývoja ENSO naznačuje podobný scenár: veľmi rýchly koniec javu La Niña a prechod do fázy El Niño už počas jari a leta.

Suché a horúce leto 2026

Dominujúci jav El Niño môže ovplyvniť hurikánovú sezónu v roku 2026. Pre Európu to znamená najmä zvýšené riziko silnejších a častejších vĺn suchých letných horúčav.

„Ukazuje sa, že leto môže byť na našom kontinente nadpriemerne horúce a suché,“ uzatvára iMeteo.

