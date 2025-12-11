Dlhé roky bol darcom spermií, deťom tým spôsobil rakovinu. Muž má vzácnu chorobu, vôbec o tom nevedel

Ilustračná foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Muž pritom podľa vyšetrení bol zdravý a prešiel skríningovými kontrolami darcovstva.

Dánska Európska spermobanka využívala dlhodobo spermie od darcu so vzácnou genetickou poruchou. Pre dve stovky detí to znamená vysoké riziko rakoviny a niektoré už na chorobu zomreli. Na základe rozsiahlej investigatívy to popísali novinári zo štrnástich verejnoprávnych staníc v rámci Európskej vysielacej únie (EBU). TASR o tom píše podľa webu Deutsche Welle a BBC.

Anonymnému darcovi platili za darovanie spermií ako študentovi ekonómie od roku 2005 a Európska spermobanka ich používala približne 17 rokov. Darca 7069 mal na svojom profile krstné meno Kjeld a popis „vysoký beloch so svetlohnedými vlasmi a hnedými očami“.

Nič mu nezistili

Muž bol zdravý a prešiel skríningovými kontrolami darcovstva. V niektorých jeho bunkách však ešte pred narodením zmutovala DNA a poškodil sa gén TP53 s kľúčovou úlohou v prevencii rakoviny. Väčšina jeho tela neobsahovala nebezpečnú formu TP53, v prípade spermií to bolo zhruba 20 percent. Podľa novinárov o svojom zdravotnom probléme nevedel, pretože sa počas jeho života neprejavil.

Akékoľvek deti splodené z jeho postihnutých spermií však majú mutáciu v každej bunke svojho tela. Toto ochorenie je známe ako Li Fraumeniho syndróm s až 90-percentnou pravdepodobnosťou vzniku rakoviny najmä v detstve. „Je to veľmi náročná diagnóza pre rodinu, je to celoživotné bremeno života s týmto rizikom, je to jednoznačne zničujúce,“ vysvetlila pre BBC genetička rakoviny Clare Turnbullová z Inštitútu pre výskum rakoviny v Londýne.

Foto: Pixabay

Experti si to uvedomili tento rok na jar, keď na konferencii Európskej spoločnosti pre ľudskú genetiku upozornili na problém, keď sa u detí z umelého oplodnenia objavuje rakovina. Zo 67 detí, o ktorých v tom čase vedeli, našli 23 s týmto konkrétnym variantom. Desiatim z nich už rakovinu diagnostikovali.

Novinári doteraz vystopovali celkovo 197 detí. Číslo nemusí byť konečné, pretože reportérom sa nepodarilo získať dáta zo všetkých krajín, kam Európska spermobanka dodala spermie. Mnohé z detí už rakovinu majú, časť viacero rôznych foriem súčasne. A niektoré z nich už vo veľmi ranom veku zomreli.

Prvé podozrenia

Podľa Deutsche Welle dostala dánska spermabanka prvé varovanie pred piatimi rokmi, keď jej oznámili, že u dieťaťa počatého problematickou spermiou bola diagnostikovaná mutácia TP53. Mužove spermie boli až do ďalšieho genetického testovania v karanténe.

Výsledky boli negatívne, pretože mutácia sa vyskytuje asi iba v pätine spermií darcu a on sám nevykazoval žiadne príznaky. A jeho spermie sa vrátili „do obehu“. V roku 2023 inštitúciu informovali o ďalšom dieťati s mutáciou TP53. Nová séria testov odhalila, že mutácia bola prítomná v časti spermií darcu. To viedlo k trvalému zákazu ich použitia – a telefonátom rodičom po celej Európe.

Ilustračná foto: Unsplash

Najväčším problémom podľa novinárov zapojených do investigatívy je, že mužove spermie sa použili príliš často. Tento biznis je veľmi lukratívny a rýchlo rastúci, keďže ženy sa rozhodnú mať deti neskôr v živote, niekedy samy alebo s partnerkou rovnakého pohlavia.

V Nemecku darcovia zvyčajne darujú spermie raz týždenne počas šiestich až osemnástich mesiacov za 80 eur za odber, povedal pre DW riaditeľ spermobanky. Potom sa premyjú, analyzujú a balia do takzvaných slamiek, dlhých trubíc, ktoré sú zmrazené v tekutom dusíku. Každá slamka sa predáva za 1000 eur. Otehotnenie je drahý a potenciálne zdĺhavý proces – niektorým ženám stačí jeden alebo dva pokusy, mnohým viac ako desať a niektorým sa nikdy nepodarí otehotnieť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Tip na seriál
Keď ich začnete pozerať, nedokážete s tým prestať: 10 najlepších seriálov roka 2025 musíte vidieť
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Posledné hodiny Johna Lennona: Kým zomieral, vrah si vedľa neho pokojne čítal obľúbenú knižku
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Šéf IĽP: Ficova vláda je asociálna a zbabelá. Bez ľudských práv sme len platiči daní a zdroje pre korporácie
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Vianočné trhy
Vianočné trhy u našich susedov sú ako z rozprávky: Na šunku za 6 eur sa tvorili rady, na cenu si dajte pozor
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Psychologička Zuzana o alkohole: Fero Joke verejne priznal chybu a bol to správny krok, riskoval svoju reputáciu
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Do Bratislavy lietadlom, do Košíc zase vlakom. Za 1 deň som porovnala oba spôsoby cesty, určiť víťaza je náročné
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola žije v Španielsku: Väčšina ľudí tu zarába okolo 1 300 € mesačne. Prenájom jednoizbového bytu v Madride stojí 1 000 €
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Vianočné trhy
Magické trhy blízko Slovenska nás očarili ponukou aj cenami. Klobása je o polovicu lacnejšia ako v Bratislave
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac