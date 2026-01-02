Diváci majú poriadne nervy: Mnohí prišli o Jojku a všetky jej kanály. Dá sa získať späť, hľadali sme najlacnejšie možnosti

Ilustračná foto: Unsplash

Roland Brožkovič
Kanály Joj Group už nie sú dostupné zadarmo cez anténu.

Od 1. januára 2026 došlo k zmene v ponuke voľného televízneho vysielania cez anténu. Spoločnosť Towercom sa nedohodla na komerčných podmienkach s Joj Group. Tá tak nepredĺžila zmluvu na šírenie programových služieb Joj SD, Joj Plus SD, Wau SD a Joj24 HD v režime voľného vysielania zadarmo.

Toto rozhodnutie ovplyvnilo širokú skupinu televíznych divákov, ktorí tak po novom nemajú možnosť sledovať spomínané programové služby voľne a zadarmo. Spoločnosť však zároveň zdôrazňuje, že tieto vybrané programové služby neodchádzajú z terestriálneho vysielania ako takého (DVB-T/DVB-T2), ale iba z ponuky voľne vysielaných televíznych programov.

Prišli o Jojku

Samotná televízia taktiež informuje, že zmena sa týka výhradne domácností, ktoré prijímajú stanice JOJ SD, PLUS SD, WAU SD a JOJ 24 v rámci voľného šírenia a divákom ponúka napríklad možnosť sledovania cez streamovacia službu JOJ Play, kde budú môcť kanály naďalej sledovať bezplatne. Ďalšími možnosťami sú Plustulka, satelitní či kábloví operátori a IPTV/OTT.

Ilustračná foto: Unsplash

„Rozumieme, že zmena môže vyvolať otázky. Počas celého prechodného obdobia budeme k dispozícii s praktickými návodmi a podporou na našom webe. Naším cieľom je, aby každý divák jednoducho pokračoval v sledovaní JOJ bez prerušenia,“ dodáva Marcel Grega, generálny riaditeľ JOJ Group.

Rôzne balíčky od rôznych operátorov

Napriek tomu budú mať diváci možnosť naďalej sledovať programy televízie Joj cez anténu (terestriálne) prostredníctvom služby Plustelka. Spoločnosť ponúka balíček, v rámci ktorého sú aj spomínané stanice. V rámci predplatného „Plustelka Štandard“ môžu diváci sledovať programy Jojky cez anténu aj po Novom roku, a to za 7,99 eura mesačne. Balíček obsahuje viac ako 30 kanálov, vrátane staníc Markízy či českých kanálov.

Podobný balíček za takmer rovnakú cenu však ponúkajú aj veľkí operátori. Napríklad O2 ponúka „Základnú O2 TV“ s 20 stanicami za 7 eur mesačne. Antik má satelitnú TV v balíčku Pohoda za 7,90 eura mesačne, no tento balíček obsahuje vyše 200 kanálov.

Ešte výhodnejšie sú však internetové televízie, ktoré sledujete jednoducho cez internet pomocou aplikácie v televízii. Tých sme našli viacero. Lepšia.TV ponúka balíček „Mini“ s viac ako 60 kanálmi za 1 euro na prvé tri mesiace s tým, že po tomto období sa cena navýši na 5,59 eura mesačne. SledovanieTV zas ponúka podobný balíček za 8,70 eura. Najlačnejší balíček má Skylink. V ponuke TV+ nájdete 33 kanálov vrátane Jojky za 4,99 mesačne.

Ponuka operátorov je však široká a každý by si ju mal poriadne prejsť, aby našiel balík, ktorý mu najviac vyhovuje. Veľkí hráči navyše často ponúkajú aj rôzne kombinácie s internetom či s paušálom, čo môže priniesť ešte lepšiu cenu.

