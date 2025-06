Diváci budú opäť sklamaní: Pretáčaniu reklám nadobro odzváňa. Po Markíze pripravuje rovnaké obmedzenie ďalšia televízia

Sledovanie televízie cez archív sa stalo bežnou súčasťou mnohých domácností. Diváci si vďaka nemu môžu pozrieť svoje obľúbené relácie kedykoľvek im to vyhovuje a často aj bez rušivých reklám. Práve táto výhoda sa však postupne vytráca. Po skupine Markíza teraz pripravuje podobný krok aj konkurenčná televízia JOJ.

Podľa informácií portálu Živé s odvolaním sa na spoločnosť DSi Data, ktorá prevádzkuje službu Flexi TV, má skupina JOJ v pláne od 15. júla 2025 zakázať pretáčanie reklamných blokov pri sledovaní relácií z archívu. Obmedzenie sa má týkať všetkých poskytovateľov televíznych služieb na Slovensku.

Zákaz pretáčania sa má vzťahovať na tri stanice, a to na JOJ, JOJ Plus a Wau. Diváci tak budú musieť sledovať reklamy v plnom rozsahu, rovnako ako je to už teraz v prípade kanálov Markíza, Doma, Dajto, Markíza Krimi a Markíza Klasik.

Reklamy bude treba dopozerať alebo si počkať

Ako uvádza DSi Data, poskytovatelia televízie majú povinnosť tento zákaz zaviesť v súlade s licenciou. V prípade Flexi TV tak už diváci na Markíze reklamy pretáčať nemôžu a podobné opatrenia sa pripravujú aj pre JOJ.

Niektoré platformy sa snažia nájsť kompromis. Napríklad umožňujú pretáčanie až po niekoľkých dňoch alebo po uplynutí určitého času z reklamného bloku. Iné systémy požadujú, aby divák reklamu dopozeral celú. Vždy však záleží na konkrétnom operátorovi a na dohode s vysielateľom.

Väčšina operátorov už obmedzenie pri Markíze zaviedla

Zákaz pretáčania reklám pri archívnom vysielaní televízie Markíza sa už stal štandardom. Obmedzenie aktuálne platí u väčšiny veľkých hráčov ako Telekom, Orange, Skylink, Digi Slovakia, Slovanet, Antik, Satro, SledovanieTV, O2, UPC a DSi Data. Rovnaké opatrenie potvrdil aj operátor LepšiaTV.

Dôvod tohto kroku je jednoduchý. Televízie chcú zabezpečiť, aby mali reklamy svoje publikum aj pri sledovaní zo záznamu. Reklama je pre ne totiž stále kľúčovým zdrojom príjmu a sledovanosť archívneho vysielania neustále rastie.