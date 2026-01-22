Desiatky kilogramov marihuany, profesionálne vybavenie a zadržaní podozriví: Akcia Kvetinár priniesla výsledky

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Nina Malovcová
TASR
Zaistili desiatky kilogramov marihuany aj kompletnú pestovateľskú technológiu.

Policajti vykonávajú v meste Pezinok rozsiahlu protidrogovú akciu. Realizuje sa od stredy (21. 1.) večera. Akcia má názov Kvetinár. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek s tým, že ďalšie podrobnosti poskytnú po tom, ako to umožní procesná situácia.

„Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky Prezídia Policajného zboru v súčasnosti realizujú rozsiahlu policajnú akciu na území mesta Pezinok. Akcia je zameraná na boj proti drogovej trestnej činnosti,“ spresnil.

Zaistená marihuana a technológie

Policajti v stredu v rámci akcie vykonali viaceré domové prehliadky. Zadržali dvoch ľudí. „Vec realizujeme ako obzvlášť závažný zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou,“ doplnil Hájek. V rámci akcie sa zaistilo sofistikované laboratórium určené na pestovanie marihuany, ktoré bolo v jednom z rodinných domov v Pezinku.

Policajti zaistili tiež niekoľko desiatok kilogramov sušiny marihuany, veľké množstvo rastlín rodu Cannabis v rôznych štádiách rastu či technologické zariadenia slúžiace na ich pestovanie, spracovanie a balenie. V tejto chvíli podľa hovorcu nie je pre prebiehajúce procesné úkony možné poskytnúť bližšie informácie. „Ďalšie podrobnosti poskytneme hneď, ako to procesná situácia umožní,“ avizoval.

