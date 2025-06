Desiata séria skončila poriadnym šokom. Diváci Dunaja, k vašim službám zažili déjà vu, čo ich čaká ďalej?

Dunaj, k vašim službám má za sebou ďalšiu úspešnú sériu. Tá bola plná zvratov a nečakaných úmrtí, ako aj nových či staronových postáv, ktoré zamiešali kartami. Dalo by sa pokojne povedať, že bola doteraz najdramatickejšou a zároveň sa jej najviac darilo prekvapovať divákov.

Ako sme spomínali v článku, televízia pred finále dej poriadne vyostrila. Až päť postáv bolo v ohrození, a tak sa dalo očakávať, že nie všetky sa dožijú šťastného konca. Najmä, ak im šlo už dlhšie o život. Nikto však nečakal, že desiata séria skončí smrťou obľúbenej postavy, ktorá je v seriáli od začiatku. Tento koniec navyše divákom spôsobil poriadne déjà vu.

Rozuzlenie aj návrat postavy

V 22. epizóde desiatej série, ktorá bola zároveň poslednou, sa uzavreli, ale aj vyostrili viaceré dejové linky. Tereze sa potvrdilo, že ju chcel Holubec otráviť a zo svadby tak konečne zišlo. Nie však iba preto, že sa mu Tereza rozhodla pomstiť a on jej to oplatil. Toto rozuzlenie bolo horkosladké rovnako ako ďalšia zápletka. Daga sa totiž v nemocnici podarilo zachrániť a vďaka tomu môže Thomas ostať doma, no radosť z jeho návratu netrvala dlho. Alberta totiž povolali na front.

Kto je tiež mimo ohrozenia, rovnako ako Dag, sú Dávid a Anna. Zatiaľ čo Dávid bol zbavený viny potom, ako sa Hanák nakoniec sám priznal, Anna po vypovedaní na súde dostala označenie hospodársky dôležitej Židovky.

Do deja sa tiež vrátila dôležitá postava, a hoci to nie je Leopold, tiež je to muž, ktorého v minulosti mali diváci radi. Alenka sa rozhodla z Bratislavy nakoniec predsa len odísť. Netušila totiž, že v momente, ako jej vlak vyrazil zo stanice, ten Michalov práve prišiel. Svoju snúbenicu už však v Bratislave nenájde.

Azda najviac sa však diváci potešili z toho, že Klára konečne otvorila oči a uverila, že Kudlička je dobrý človek. Zistila, čo všetko urobil pre rodinu Kučerovcov a nemala na výber – musela mu stávku odpustiť. Navyše, ako sa ukázalo, Lukáš bol ochotný získať jej odpustenie extrémnym skutkom.

Diváci zažili poriadne déjà vu