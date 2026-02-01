Desaťtisíce ľudí vyšli do ulíc Prahy: Verejne sa postavili za prezidenta Pavla a kritizovali Motoristov

Foto: interez/Tomáš Mako

Nina Malovcová
TASR
Pražské námestia zaplnili davy podporujúce prezidenta.

Na Staromestskom a Václavskom námestí v Prahe sa v nedeľu zišli desaťtisíce ľudí, aby vyjadrili podporu českému prezidentovi Petrovi Pavlovi. Zhromaždenie sa uskutočnilo v reakcii na kauzu týkajúcu sa českého ministra zahraničných vecí a predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku.

Podľa Pavla sa ho v snahe dostať ich poslanca Filipa Turka na čelo ministerstva životného prostredia pokúsil Macinka vydierať. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe. „Sme tu, aby sme sa postavili proti hulvátstvu, arogancii a vydieraniu. Sme tu, lebo nestojíme o extrémnu kohabitáciu s niekoľkými morálnymi trpaslíkmi,“ vyhlásil Mikuláš Minář, predseda spolku Milión chvíľok pre demokraciu, ktorý akciu zorganizoval.

Výzvu podpísali stovky tisíc ľudí

Internetovú výzvu spolku na podporu prezidenta podpísalo podľa Minářa už vyše 600 000 ľudí. Pavel sa ľuďom za podporu poďakoval. Na sociálnych sieťach v nedeľu napísal, že si váži všetkých, ktorí nie sú ľahostajní k tomu, čo sa okolo nich deje.

Foto: interez/Tomáš Mako

„Vážim si všetkých, ktorí sú pripravení pridať svoj hlas k obrane slušnosti, pravdy, solidarity a rešpektu jedného k druhému. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí dnes zo všetkých kútov krajiny prišli do Prahy vyjadriť svoj názor a podporu slušnej Českej republike,“ dodal prezident.

Akcia sa pôvodne mala konať len na Staromestskom námestí, organizátori však pre avizovaný veľký záujem ľudí pridali aj dolnú časť Václavského námestia. V hornej časti sa aktuálne stavia nová električková trať. Podľa organizátorov zhromaždenia v Prahe sa na oboch námestiach zišlo asi 80 000 ľudí. Podobné zhromaždenia sa okrem Prahy v nedeľu konali aj v ďalších mestách v Česku, napríklad Pardubiciach, Hradci Králové či Zlíne.

Zverejnené správy a reakcia Macinku

Pavel v utorok zverejnil SMS správy, ktoré Macinka poslal prezidentovmu poradcovi Petrovi Kolářovi. Písal v nich, že stojí pred nezvratným rozhodnutím, „ako ďalej s prezidentom“. Ak by Pavel vymenoval Turka za ministra životného prostredia, mal by vraj pokoj. Pokračoval, že ak prezident nepristúpi na žiadne rokovanie v tejto veci, Macinka je pripravený za Turka „brutálne“ bojovať a dôsledky Pavla vraj prekvapia.

Šéf Motoristov na to reagoval, že nešlo o vydieranie, ale o politické vyjednávanie. Naposledy sa k celej veci vyjadril v nedeľu v relácii Otázky Václava Moravca, kde vyhlásil, že ministerstvo zahraničných vecí bude prezidenta ignorovať.

