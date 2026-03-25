Demokrati vyhrali vo voľbách: Premiérka Frederiksenová je pripravená opäť viesť krajinu

Lucia Mužlová
TASR
Krajinu čakajú náročné rokovania.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová po utorňajších parlamentných voľbách vyhlásila, že je pripravená pokračovať vo funkcii a viesť krajinu ďalšie štyri roky. Jej sociálni demokrati voľby vyhrali, zaznamenali však najhorší výsledok od roku 1903. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP a AFP.

„Som pripravená prevziať zodpovednosť a opäť pôsobiť ako dánska premiérka počas nasledujúcich štyroch rokov,“ povedala po oznámení oficiálnych výsledkov. Zdôraznila, že Dánsko potrebuje stabilnú a kompetentnú vládu a jej strana je pripravená prevziať vedenie.

Krajinu čakajú po voľbách zrejme náročné rokovania o zostavení vlády, ktoré by mohli trvať niekoľko týždňov. Ľavicový blok vedený sociálnymi demokratmi síce zvíťazil, ale so ziskom 84 kresiel nezískal väčšinu v 179-člennom parlamente (Folketing). Pravicový blok získal 77 andátov. Rozhodujúcu úlohu tak zrejme zohrá centristické hnutie Umiernení (Moderates) ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena, ktoré obsadí 14 kresiel. Zvyšné štyri kreslá pripadajú Grónsku a Faerským ostrovom – autonómnym územiam Dánska.

Hlavné posolstvo je súdržnosť

Rasmussen vyzval svojich konkurentov z ľavice aj pravice, aby ustúpili od niektorých postojov, ktoré zaujali počas kampane, a začali s jeho stranou rokovať. Dánsko „je malá krajina so šiestimi miliónmi obyvateľov vo svete s ôsmimi miliardami ľudí, ktorý je v nepokojoch – v Iráne je vojna a na Ukrajine je vojna… Sme jeden kmeň. Musíme sa zjednotiť. Nesmieme sa nechať rozdeľovať,“ vyhlásil šéf diplomacie a bývalý premiér.

Na druhej strane minister obrany Troels Lund Poulsen, najvýraznejší kandidát pravicového bloku, dal jasne najavo, že jeho Liberálna strana (Venstre) nemá v úmysle opäť vstúpiť do vlády so sociálnymi demokratmi. Podľa vlastných slov chce tentoraz vytvoriť koalíciu s pravicovými stranami alebo ostať v opozícii.

Frederiksenová je premiérkou Dánska od polovice roka 2019. Je známa svojou silnou podporou Ukrajiny v jej obrane proti ruskej invázii, ako aj reštriktívnym prístupom k migrácii, čím pokračuje v tradičnej dánskej politike pokračujúcej už dve desaťročia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Šokujúce slová z Bieleho domu: Irán prišiel o armádu aj vodcov, s USA chce uzavrieť…

Odporúčané články
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov
S Veľkou nocou začal aj nelegálny predaj koláčov: Z ľudí, ktorí si privyrábajú pečením, robia zločincov
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti

