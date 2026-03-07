Demokrati prišli s vážnym obvinením: Rebel z Hlasu má čeliť korupčnej kauze, Ferenčák reaguje a žiada dôkazy

Demokrati tvrdia, že rebelujúci poslanec Hlasu je obvinený pre podozrenia z korupcie. „Dostali sa k nám informácie, že jeden zo vzbúrencov v Hlase má byť obvinený pre podozrenia z korupcie. A že to súvisí aj s tým, akým spôsobom spravuje svoje mesto. Má to súvis aj s koaličnou krízou,“ vyhlásil podpredseda Demokratov Juraj Šeliga s otázkou na ministra vnútra a predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka, či je to naozaj pravda a či o tom vie.
Podľa predsedu strany Jaroslava Naďa jestvuje aj druhá alternatíva. „Že Šutaj Eštok má na stole papier, kde je napísané, že chceme tohto človeka obviniť z korupcie a on sa rozhoduje, že či to schváli alebo nie, podľa toho či bude tento vládny poslanec poslúchať, alebo sa bude vyhrážať, že odíde,“ dodal Naď.
Ministerstvo vnútra hovorí o nezávislom vyšetrovaní
Ministerstvo vnútra v reakcii na vyjadrenia Demokratov pre agentúru SITA uviedlo, že minister vnútra nie je orgánmi činnými v trestnom konaní informovaný o konkrétnych obvinených osobách. „Trestné konanie prebieha nezávisle a v plnej kompetencii vyšetrovateľov a prokuratúry,“ uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Ferenčák vyzval na zverejnenie zdrojov
Poslanec Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorého sa údajné obvinenie týka, sa k veci vyjadril na sociálnej sieti. Vyzval Šeligu a Naďa na zverejnenie toho, odkiaľ majú informácie, že Šutaj Eštok rieši, či bude jeho osoba obvinená.
„Zároveň, chcem sa spýtať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, či takéto niečo rieši. A pevne verím, že to nie je politické zadanie a že nebude polícia zneužívaná na politické ciele, diskreditáciu osôb, ktoré majú iný názor, prípadne ktoré verejne deklarujú nedôveru voči osobe Matúša Šutaja Eštoka ako ministra vnútra, ale aj ako predsedu strany,“ uzavrel Ferenčák s tým, že on takéto informácie nemá a zatiaľ teda o ničom nevie.
