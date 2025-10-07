Demokrati prišli o známu podpredsedníčku: Bývalá volebná líderka sa chce vrátiť k svojmu povolaniu

Andrea Letanovská končí v predsedníctve mimoparlamentnej strany Demokrati. Ide o jej rozhodnutie. Odôvodnila ho tým, že sa chce naplno vrátiť k medicíne a akademickej práci. Naďalej však zostáva členkou strany. TASR o tom informovala hovorkyňa Demokratov Martina Kakaščíková.
„Ďakujem Demokratom za priestor, podporu a chuť meniť Slovensko. Venovala som tejto misii všetko čas, energiu aj odhodlanie robiť politiku čestne a v prospech občanov,“ skonštatovala Letanovská. Jej prácu vyzdvihol líder strany Jaroslav Naď. „Vážime si jej prácu aj to, že zostáva aktívnou členkou,“ okomentoval.
Letanovská bola volebnou líderkou strany v posledných voľbách do Národnej rady (NR) SR. Bola vtedy na prvom mieste kandidátnej listiny. Vtedajší šéf strany a expremiér Eduard Heger bol až druhý.
