Demokrati podávajú trestné oznámenie: Príkaz na lustrovanie rodiny Marty Šimečkovej dal vraj šéf finančnej správy

Reprofoto: Facebook/Jaro Naď

Martin Cucík
Šeliga zdôraznil, že je zjavné, že to bolo na pokyn premiéra.

Šéf finančnej správy dal príkaz na lustrovanie rodiny Marty Šimečkovej. Informovali o tom Demokrati, ktorí súčasne podávajú trestné oznámenie.

Na dnešnej tlačovej besede oznámili, že disponujú úradným spisom, na základe ktorého dal šéf finančnej správy Jozef Kiss pokyn Kriminálnemu úradu finančnej správy (KÚFS) lustrovať rodinných príslušníkov Marty Šimečkovej.

Opakuje sa schéma, ktorú použil Robert Fico pri Kiskovi: zneužil štátne orgány, aby sa dostal k informáciám, ktoré nemá čo mať. Tentoraz zašiel ešte ďalej a zjavne zneužil orgány, ktoré nemajú mať odkiaľ takéto informácie, pretože v tomto prípade sa KÚFS zaoberá spotrebnými daňami a DPH,“ povedal Juraj Šeliga s tým, že nerozumie, čo z toho môže súvisieť s činnosťou občianskeho združenia Marty Šimečkovej, ktoré dal šéf finančnej správy lustrovať.

Vraj na pokyn Roberta Fica

Šeliga zdôraznil, že je zjavné, že to bolo na pokyn premiéra. Ako spresnil, 1. apríla dostali úradníci KÚFS úlohu vypracovať analytickú správu o neziskovej organizácii Marty Šimečkovej Projekt Fórum.

O tri dni neskôr bola úloha rozšírená, aby vypracovali správu aj o rodinných príslušníkoch Marty Šimečkovej, vrátane prístupu do databázy Registra obyvateľov. To je flagrantné zneužívanie moci na politický súboj,“ zdôraznil Šeliga. Demokrati tak hovoria o nezákonnom a nemorálnom konaní a o zneužívaní moci, ktoré pripomína totalitné praktiky.

Rozširujeme trestné oznámenie, ktoré podali opoziční kolegovia minulý týždeň. Robert Fico sa už nevie zmestiť do kože, pretože mu klesajú preferencie,“ vyhlásil predseda Demokratov Jaroslav Naď s tým, že zneužívanie štátnych aparátov na politický súboj nedovolia.

