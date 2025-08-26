Dátum, ktorý všetko zmenil: Venuša sa presunula do Leva a priniesla týmto znameniam vášeň, kreativitu, ale aj riziká

Astrologické nebo tento týždeň zažíva významný posun – planéta lásky, krásy a hojnosti Venuša opúšťa citlivého Raka a vstupuje do sebavedomého a žiarivého Leva.
V nasledujúcich týždňoch až do 19. septembra prinesie Venuša do našich životov viac vášne, estetiky, ale aj nečakaných skúšok vo vzťahoch. Ako odhalil magazín The New York Post, presun Venuše prináša nielen romantické iskry, ale aj výzvy v oblasti financií, kreativity a medziľudských vzťahov.
Tvoriť a žiť naplno
Hneď po príchode do Leva sa Venuša spojí so Saturnom v Baranovi. Tento aspekt naznačuje, že aj keď Lev miluje oslňovať a žiť veľkolepo, stabilita a trvalé záväzky dokážu priniesť rovnako veľa radosti. Vášeň je krásna, no keď má pevný základ, stáva sa ešte silnejšou. Koncom augusta čaká Venušu náročnejšia skúška.
Keď sa Venuša dostane do napätého postavenia s Plutom vo Vodnárovi, otvorí sa priestor pre tienisté témy a uvoľnenie toho, čo je prežité. Našťastie súčasne vytvorí harmonický uhol s Neptúnom, ktorý nás pozve k súcitu a k tomu, aby sme lásku vnímali otvorenejšie, než doposiaľ.
