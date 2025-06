Dara Rolins nespomaľuje a chystá novinku: Tempo, ktoré nasadila si bežný smrteľník ani nevie predstaviť

Speváčka Dara Rolins aj počas letných dní dokazuje, že jej život je neustále v pohybe. Či už ide o hudobné projekty, rodinné povinnosti alebo výlety, všetko robí s nadšením a radosťou, ktorú prenáša aj na svojich fanúšikov.

Ako napísala na svojom Instagrame, len pred chvíľou sa nachádzala v Bratislave, kde natáčala nový videoklip. Už zajtra ju čaká ďalšia cesta, tentoraz do Londýna. Popritom sleduje kroky svojej dcéry a prežíva aj dôležité momenty s blízkymi.

Dara v plnom nasadení

Jedným z najzaujímavejších pracovných počinov Dary Rolins je nový hudobný duet so spevákom Richardom Müllerom. Spoločnú skladbu s názvom 24/7 doplní aj videoklip, ktorý práve natáčali v Bratislave. „Som opäť na cestách, ešte pred chvíľkou v Bratislave, na natáčaní klipu k novej pesničke 24/7, duetu s Richardom Müllerom,“ prezradila speváčka. Hneď po pracovných aktivitách však prichádzajú na rad rodinné záležitosti.

Dara so svojou dcérou Lolou mieri do Londýna, kde sa zúčastnia dňa otvorených dverí na jednej z univerzít, ktoré má Lola na zozname v rámci svojich budúcich študijných plánov. Zároveň s úsmevom komentuje aj rozhodnutie jej priateľa Pavla Nedvěda: „A medzitým sa náš Pavlík vracia do Prahy, pretože srdce zvíťazilo nad bezodným mešcom saudsko-arabského šejka,“ napísala s humorom.

