Ďalšia zmena v parlamente: Klub Slovensko, Za ľudí, KÚ mení názov. Dôvodom je odchod poslanca Richarda Vašečku

Po odchode poslanca Národnej rady (NR) SR Richarda Vašečku z poslaneckého klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ zmení klub aj svoj názov. Vašečka bol totiž jediný člen, ktorý v ňom zastupoval stranu Kresťanská únia (KÚ). Klub sa bude po novom volať Slovensko – Za ľudí.
Pre TASR to uviedol hovorca Hnutia Slovensko Matúš Bystriansky. Vašečka opustil klub v uplynulom týždni v reakcii na kroky, ktoré nastali po hlasovaní o vládnej novele Ústavy SR. Z klubu vylúčili Rastislava Krátkeho, s čím Vašečka nesúhlasil. Zaskočilo ho, že po rozhodnutí Krátkeho a ďalšieho člena klubu Mareka Krajčího nastal v hnutí „obrovský výbuch“.
Hlasovanie o ústave vyvolalo napätie
Krajčí s Krátkym hlasovali za novelu ústavy, hoci vopred deklarovali, že ju nepodporia. Vašečka svoju podporu avizoval dlhodobo. Za KÚ bola súčasťou klubu okrem Vašečku aj poslankyňa Anna Záborská, ktorá zomrela v auguste tohto roka. Nahradil ju Igor Dušenka, ktorý zastupuje Hnutie Slovensko.
Súčasťou klubu sú poslanci, ktorí kandidovali vo voľbách v roku 2023 na spoločnej kandidátke ako koalícia zložená z Hnutia Slovensko (vtedy ešte OĽANO, pozn. TASR) a strán Za ľudí a KÚ. Poslanecký klub už opustili okrem Vašečku a Krátkeho (obaja sú nezaradení) aj Ľubomír Galko a Viliam Tankó. Galko je nezaradeným poslancom, Tankó vstúpil do klubu PS.
