Ďalšia tvrdá rana pre Rusko: Ukrajina zaútočila na dôležitú rafinériu, na mieste vznikol požiar

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Vojna na Ukrajine
Ľudia mali zatvoriť svoje okná a čakať.

Ukrajina pokračuje v úspešných útokoch na dôležitú ruskú infraštruktúru a tentoraz pomocou dronov zasiahla rafinériu v Riazani, ktorá je štvrtá najväčšia v krajine.

Na mieste vznikol požiar. Ukrajina zároveň zaútočila aj na ropný sklad v Luhansku a Rusi zase na mesto Dnipro, píše Denník N na základe správy ČTK. Obyvatelia Riazane boli v noci dokonca informovaní, aby si zatvorili okná, ráno však už bol vzduch podľa úradov poriadku. Nejde pritom o prvý podobný útok. Ukrajincom sa prednedávnom podarilo napríklad na niekoľko dní vyradiť ropovod Družba, čo tvrdo zasiahlo aj Slovensko.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Ukrajinec si pre dvoch okupantov pripravil šialenú pascu: Vojakov oklamal, tváril sa, že je Rus. Krátko nato ich zneškodnil
2.
Zelenského nápady sú neprijateľné: Kremeľ nechce európskych vojakov na Ukrajine, lídrom posiela varovanie
3.
Putin hovorí o konci vojny: Tvrdí, že je pripravený na stretnutie so Zelenským. Má to ale jeden háčik
Zobraziť všetky články (1200)

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zároveň v piatok vyhlásil, že západné krajiny „nemôžu“ poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na ruské štátne médiá, píše TASR.

Putinovi to vraj nevyhovuje

Peskov tak reagoval na štvrtkové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona po summite tzv. koalície ochotných, že bezpečnostné záruky pre povojnovú Ukrajinu „sú pripravené“ a 26 krajín sa tam zaviazalo poslať svoje jednotky na zaistenie budúceho mieru.

„Môžu zahraničné, najmä európske a americké vojenské kontingenty, poskytnúť a zaručiť bezpečnosť Ukrajine? Rozhodne nie, nemôžu,“ povedal Peskov pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti. „To nemôže byť záruka bezpečnosti Ukrajiny, ktorá by vyhovovala našej krajine,“ dodal hovorca.

Podľa agentúry TASS Peskov tiež uviedol, že v súčasnosti nemá čo kancelária ruského prezidenta Vladimira Putina oznámiť ohľadom možného rozhovoru medzi ním a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. „Zatiaľ neboli dosiahnuté žiadne predbežné výsledky,“ vyhlásil Peskov. Trump pritom vo štvrtok v reakcii na otázku novinára potvrdil, že s Putinom plánuje hovoriť v blízkej budúcnosti.

Peskov však potvrdil, že napriek okolnostiam si Putin váži Trumpove mierové úsilie a „konštruktívny charakter ich vzťahu“. „Sú to ťažké rozhovory. Každá strana háji svoje vlastné záujmy. Prezident Putin to však oceňuje a je Trumpovi vďačný za takýto prístup,“ pokračoval Peskov podľa TASS.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Autobus prerazil zvodidlá a padal 300 metrov: Z miesta hlásia 15 mŕtvych a ďalších ťažko…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac